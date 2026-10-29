Un uomo sconfitto

La Cassazione chiude l’area a caldo dell’ex Ilva. E, di fatto, boccia la politica del sindaco di Taranto. Un errore non scendere in piazza con il proprio popolo. Firmare i documenti con i sindacati, tralasciando gli altri diritti. Bitetti ha scelto il lato sbagliato della Storia

La Cassazione chiude definitivamente l’area a caldo dell’ex Ilva. E boccia, di fatto, la politica del sindaco di Taranto. Ondivaga. Incerta. Inadeguata. Lontana dal popolo – e dalle manifestazioni per la vita. Che non scende in piazza. Che firma documenti con i sindacati, tralasciando gli altri diritti. Divenendo parte quando avrebbe dovuto essere l’intero. Terzo includente; e non terzo escludente. Questo giornale, che nel 2012 organizzò una marcia per l’ambiente e la salute (unico caso nella storia contemporanea tarantina e non solo), non ha mai avuto dubbi su quale fosse la scelta da perseguire. La via maestra da provare a tracciare.

La Cassazione lo ha ribadito in modo chiaro quest’oggi: viene prima la vita, poi la produzione. Verità apodittica, evidente, chiara al di là di qualsiasi ragionevole dubbio. Solo il pressapochismo ciarliero dei governi di sinistra e destra poteva confutare il buon senso, spacciando per dilemma della modernità il desiderio di giustizia dei giusti. Degli ultimi veri. Di quanti non hanno potuto contare su alcuna garanzia sindacale. Non c’era – e non c’è – alcun conflitto tra i diritti. Come nella gerarchia delle fonti, insegnatoci dal costituzionalismo liberale, esiste una gerarchia della convivenza civica. Dell’opportunità a poter vivere. Perché quando si esaurisce la vita, e avanza la malattia, nessun lavoro riveste un seppur residuale interesse.

Il diritto ha seguito, dato cittadinanza ai diritti che la politica ha colpevolmente negato. Provando a metterli dall’altra parte della storia. La sponda ultima di un futuro avvelenato. Il sindaco di Taranto ha scelto di assecondare il passato omettendo il presente con le sue suggestioni. Il sogno dell’infanzia accarezzato dai tarantini. Che, a far data da domani, chiameranno sindaco i giudici della Cassazione. Sentendosi irrimediabilmente traditi da chi, solo nei mesi scorsi, avevano eletto con rassegnato entusiasmo.