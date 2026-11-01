Vizio di forma

Il vizio. La ferocia. L’editoriale da “innamorato” pazzo di Michele Cozzi sul Corriere del Mezzogiorno. Liberateci da Vendola – e dai vendoliani

La ricerca dell’identità (perduta) per la sinistra pugliese. Il nuovo libro di Nichi Vendola: “Il vizio della ferocia”. L’eroico – e nobile – tentativo compiuto da Michele Cozzi sul Corriere del Mezzogiorno, ovvero trovare un nesso logico tra le due proposizioni, ricorda certe opere tragiche in voga nella Grecia classica. A metà tra la pietà e il terrore. La pietà intesa come pietas. Una sorta d’innamoramento intellettuale, di senso del dovere, nutrito evidentemente dallo stesso Cozzi per Vendola. Il terrore, poi, di certe ricostruzioni in debito con la verità. Partigiane a tal punto da confondere la realtà con la malia di certi sogni strampalati.

La prosa di Cozzi è da giorno di Tutti i Santi: “Nichi continua ad essere una calamita che, con la fascinazione del suo pensiero, attira una parte della società civile barese e pugliese. Pezzi di società che hanno accompagnato la stagione del vendolismo come faro della politica per almeno un decennio. Con la sua consueta capacità dialettica, affabulatoria, Vendola cerca di risvegliare l’interesse di una quota di sinistra pugliese che si alimenta con i ‘pensieri lunghi’, le iperboli, le fascinazioni, le grandi narrazioni (…)”.

Pensieri lunghi? Fascinazione? Passi il repetita iuvant: le cose ripetute, si sa, aiutano. Giovano. Passi che la campagna elettorale per le Politiche è alle porte. Passi che al cuore non si comanda. Passi la vecchia pratica tutta italiani degli intellettuali a gettoni (non è il caso di Cozzi, ci mancherebbe). Passino i vendoliani, specie assai più fastidiosa – e incomprensibile – dello stesso Vendola. Ma, tutto il resto, anche no. Si abbia pieta(s) di noi. Sarebbe una sinistra spacciata, perdente, involuta, quella che volesse ricercare la propria identità con Vendola. Con colui che intratteneva telefonate sull’Ilva di Taranto con Archinà. Con lo stesso che proseguì l’opera avviata da Fitto. Cioè: tagli e Piani di rientro nella sanità pubblica. Con il candidato alle scorse regionali bocciato dai pugliesi. Assieme al partito dei Verdi dell’onorevole Bonelli, costituitosi parte civile nel processo “Ambiente Svenduto” che vedeva coinvolto – tra gli altri – proprio Vendola.

Uno cosi cozza, Cozzi, con il progressismo. Con la modernità di una nuova sinistra. Più che un Manifesto politico, quello di Nichi è un lamento. Una querimonia. Il vizio che si confonde con la ferocia. A quel punto, se proprio decidiamo di farci male, meglio leggere un editoriale di Michele Cozzi sul ‘Corriere del Mezzogiorno’.