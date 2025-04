Controlli in città: chiude per 15 giorni un circolo privato in via Mazzini

Frequentato da pregiudicati e dotato di apparecchi illegali è scattata la sospensione per il locale

Continua l’attività di controllo della Polizia di Stato nei confronti dei circoli privati. Sotto la lente d’ingrandimento è finito un club privato situato in via Mazzini, attenzionato già da tempo.

In tutto una decina i controlli effettuati nell’arco di un anno dai quali è emersa la costante presenza sia all’interno dei locali che all’esterno di persone con precedenti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, reati contro la persona e il patrimonio.

Nell’ultima ispezione, avvenuta lo scorso marzo, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno inoltre scoperto all’interno del circolo sei apparecchi da intrattenimento non collegati in rete e privi di autorizzazione.

Pertanto alla luce di quanto accertato, il Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia, ritenendo che la situazione potesse rappresentare un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, degenerando in fenomeni criminosi o allarmanti per la collettività, ha disposto la sospensione dell’attività per un periodo di 15 giorni.

Il provvedimento è stato notificato al presidente pro tempore del circolo ricreativo dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa.