L’Aci Taranto celebra i giovani talenti ionici dello jujitsu

Ai campionati europei 2025, che si sono svolti a Cipro dal 21 al 23 marzo, gli atleti tarantini hanno vinto 4 medaglie

Una giornata magica, quella vissuta nella sala consiglio dell’ACI, affollata da sportivi e familiari, per valorizzare uno sport di nicchia ma in grado di regalare emozioni e onore alla comunità tarantina.

Ai campionati europei 2025 di jujitsu che hanno avuto luogo a Cipro dal 21 al 23 marzo, l’Italia si è aggiudicata ben 31 medaglie nelle due giornate della competizione. A questo risultato hanno contribuito 4 giovanissimi atleti di Taranto: Andrea Sirena e Aurora Longo, medaglia d’oro nel “Duo System” mixed under 18. E poi sempre Andrea Sirena e Matteo Vespertina, medaglia di bronzo nel Duo system maschile under 18 e con Arianna D’Andria e Aurora Longo che hanno conquistato la medaglia di bronzo nel Duo system femminile under 18.

Considerando poi che questi ragazzi avevano già conseguito la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo svoltisi a Creta nel 2024, in ottobre, c’è già abbastanza perché la comunità sportiva ionica possa sentirsi orgogliosa di questi risultati.

A tutto questo ha contribuito il team dell’associazione sportiva ASD Yawara scuola “Cassano” di Taranto guidata dalla dinamica presidente Cristiana de Leonardis e dai Maestri istruttori Massimo e Ruben Cassano.

Lo sport e l’attenzione ai giovani talenti è tra le missioni istituzionali dell’ACI Automobil Club Taranto che ha deciso di valorizzare questi risultati e presentare i campioni di terra ionica alla stampa e alla cittadinanza. Come ha ribadito il presidente dell’ACI, Pino Lessa, questa disciplina sportiva, lo jujitsu, ancora non olimpica merita l’attenzione del mondo istituzionale locale e nazionale.