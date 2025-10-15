mercoledì 15 Ottobre 25
Palmisano (Pd): “Le regionali siano l’occasione per un nuovo inizio. È tempo di unire”

Laterza, ordigni esplosivi nascosti in garage

Arrestato dai carabinieri un 26enne del posto Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Laterza, hanno arrestato un giovane, responsabile della presunta detenzione...
Dissalatore, Consiglio Comunale approva la mozione per il ricorso al Tar contro il Paur

I consiglieri hanno approvato all'unanimità la proposta di Angolano,consigliera del M5S Nella giornata di ieri, a conclusione del Consiglio comunale, si è discusso della mozione...
Rischia l’assessore all’Ambiente, dopo il voto di ieri

Si fa difficile la posizione di Fulvia Gravame, sfiduciata ieri in Aula dal suo unico consigliere comunale di riferimento. L'Ilva divide ciò che la...
