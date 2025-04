Quero Chiloiro: dieci pugili in gara al torneo regionale esordienti

Quattro giornate di boxe per i pugili tarantini al debutto

Arriva il momento più bello per i giovani atleti della boxe tarantina – targata Quero – che si approcciano per la prima volta all’agonismo e possono finalmente debuttare tra le sedici corde. E’ una lunga preparazione quella alla quale sottopongono gli aspiranti pugili nella palestra Quero di via Emilia a Taranto, prima che possano affrontare gli avversari sul ring, dal momento che il pugilato richiede adeguate doti tecniche e fisiche per lo sviluppo di rapidità, riflessi, resistenza e forza, ma, soprattutto, la preparazione mentale per affrontare con coraggio e determinazione le insidie del ring. Un pugile che deve saper pensare e ascoltare il maestro che lo segue all’angolo tecnico, oltre che colpire.

Sono dieci i tarantini che lo staff della Quero ha ritenuto pronti per la partecipazione al torneo regionale esordienti 2025, in avvio questo giovedì 3 aprile e della durata di quattro giornate di boxe fino a domenica 6 aprile. L’organizzazione delle gare presso il Palamelfi di Brindisi è dovuta al la Federboxe di Puglia e Basilicata in collaborazione con la Pugilistica Rodio di Brindisi, con primo gong alle ore 17.00. Per la Quero-Chiloiro combatteranno i seguenti atleti: negli under 15, George Caforio (52 kg) uscente dal match in Sardegna dello scorso weekend in cui è stato battuto a testa alta dal pugile di casa in una bella prima prestazione e Samuele Del Gaudio (57 kg) proveniente dal settore giovanile con la partecipazione nel 2024 al Trofeo CONI di Catania; negli under 17 Emanuele Palumbo (48 kg), Mattia Scarano (60 kg), Vittorio Ardito (66 kg) che nell’anno ha già 1 pari e 1 sconfitta nei due match che lo hanno visto protagonista delle manifestazioni pugilistiche materane dello scorso mese, e l’under 17 Francesco D’Ippolito (75 kg). Per la qualifica élite parteciperanno il 60 kg Michele Traversa con due vittorie in attivo nei match a Matera, il 60 kg Mohamed El Gaagaa, il 65 kg Marco Vezzoli con 1 vittoria e 1 pari di questo marzo e il 75 kg Alberto Dragone.