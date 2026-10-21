Raccomar Puglia Gruppo Giovani, Luca Piliego confermato presidente

Conferma unanime per il presidente tarantino. La nuova squadra punta a rafforzare la rappresentanza degli operatori, promuovere la cultura marittimo-portuale e costruire nuove sinergie con scuole e università

Si è svolta a Bari, l’8 ottobre 2026, l’assemblea di Raccomar Puglia Gruppo Giovani, l’associazione di categoria che riunisce i raccomandatari e i mediatori marittimi della regione, chiamata a rinnovare le cariche del Consiglio direttivo per il prossimo biennio.

Nel corso dell’incontro, il tarantino Luca Piliego è stato confermato all’unanimità alla presidenza dell’associazione. Ad affiancarlo sarà Marco Rubino, di Bari, eletto vicepresidente. Completano il nuovo Consiglio direttivo Viviana Prencipe (Manfredonia), Giovanni Danese (Taranto), Antonello Pentassuglia (Taranto), Daniele Pentassuglia (Taranto) e Amleto Greco (Brindisi).

Nel suo intervento, il presidente Piliego ha espresso soddisfazione per la composizione della nuova squadra, sottolineando l’importanza della collaborazione e della condivisione degli obiettivi per affrontare le sfide del settore e rafforzare il ruolo dell’associazione.

“Abbiamo dato vita a una squadra unita e determinata, consapevole che il confronto e la condivisione degli obiettivi siano elementi essenziali per costruire un percorso comune. Abbiamo già individuato le principali aree di intervento, a partire dall’analisi delle criticità del comparto e dall’approfondimento delle dinamiche economiche e produttive, in ambito nazionale e internazionale.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla promozione e alla conoscenza del nostro settore, anche attraverso iniziative in collaborazione con università e istituti scolastici. – Si legge nella nota – Vogliamo inoltre favorire la crescita professionale e imprenditoriale dei nostri associati, nella convinzione che il rafforzamento delle competenze individuali rappresenti un valore per l’intera categoria.

Il programma di lavoro comprende iniziative da realizzare nel breve periodo e progetti con una prospettiva di medio-lungo termine. – Conclude – Siamo infine particolarmente lieti di accogliere nuovi membri, soprattutto provenienti dai porti di Bari e Brindisi: un segnale positivo che conferma il crescente interesse verso l’associazione e la volontà di partecipare attivamente al suo percorso di sviluppo”.

La nuova squadra si prepara dunque ad affrontare il prossimo biennio con l’obiettivo di consolidare la rappresentanza della categoria, promuovere la cultura marittimo-portuale e sostenere la crescita professionale degli associati, rafforzando al contempo il dialogo con il mondo della formazione e con le realtà economiche del territorio.