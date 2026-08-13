Una squadra, non un album di figurine

Guardando alla rosa allestita, si ha talvolta la sensazione che il Taranto abbia scelto la strada dell’album alternativo delle figurine. Calciatori con curriculum importanti, esperienza alle spalle e un passato che certamente merita rispetto, ma diversi dei quali sono ormai oltre i trent’anni e si avviano inevitabilmente verso la parte conclusiva della carriera

Il Taranto delle figurine: adesso servono i fatti. C’è un momento, nel calcio, in cui le parole devono necessariamente lasciare spazio ai fatti. Per il Taranto quel momento è arrivato. Il ritiro precampionato è ormai alle spalle, le amichevoli hanno cominciato a fornire le prime indicazioni e la nuova stagione di Eccellenza pugliese si avvicina con un obbligo che non ammette interpretazioni: vincere.

Non sarebbe corretto, oggi, emettere sentenze definitive sulla squadra costruita dalla nuova proprietà. Ma sarebbe altrettanto sbagliato rinunciare a qualche considerazione, soprattutto perché questa estate è stata accompagnata da promesse roboanti, alcune delle quali si sono già infrante contro la realtà. Il riferimento al tanto sbandierato ripescaggio in Serie D è sufficiente per capire quanto, nel calcio, tra ciò che si promette e ciò che concretamente si può realizzare esista spesso una distanza considerevole.

Rispetto alla scorsa stagione, questa volta non dovrebbe esserci l’alibi del tempo. I Ladisa, nello specifico il presidente Sebastiano, hanno avuto modo di programmare, scegliere, correggere e costruire. In sede di presentazione non hanno lesinato ambizioni e assicurazioni. D’altra parte, vincere un campionato, qualunque sia la categoria, non è mai stato un esercizio semplice. E soprattutto non basta mettere insieme una collezione di nomi per costruire una squadra vincente. Ed è proprio questo, oggi, il primo interrogativo che ci poniamo.

Guardando alla rosa allestita, si ha talvolta la sensazione che il Taranto abbia scelto la strada dell’album alternativo delle figurine. Calciatori con curriculum importanti, esperienza alle spalle e un passato che certamente merita rispetto, ma diversi dei quali sono ormai oltre i trent’anni e si avviano inevitabilmente verso la parte conclusiva della carriera.

Nulla da eccepire sul loro valore. La solidità economica della proprietà e il prestigio della piazza rossoblù possono certamente rappresentare un richiamo importante per chi, dopo aver frequentato categorie superiori, decide di scendere di livello. Ma una squadra non si costruisce sommando curriculum. Occorre equilibrio, velocità, caratteristiche complementari e soprattutto una precisa idea di calcio. Ed è proprio sotto questo aspetto che qualche perplessità, allo stato attuale, rimane.

Prendiamo il centrocampo. Di Paolantonio, Angiulli e Vukoia sembrano avere caratteristiche che, almeno in parte, finiscono per sovrapporsi. Calciatori esperti, dotati di qualità e personalità, ma quanto è equilibrato un reparto nel quale rischiano di convivere elementi dalle caratteristiche non così differenti? La qualità individuale non è automaticamente sinonimo di funzionalità collettiva.

Anche su Skoric il giudizio deve necessariamente essere sospeso. Le poche uscite precampionato non hanno ancora consentito di comprendere fino in fondo quale possa essere il suo effettivo contributo. E in una squadra che dovrebbe imporre il proprio gioco e i propri ritmi, la velocità di esecuzione sarà un elemento decisivo.

Poi c’è l’attacco, dove le domande non sono poche. Lo scorso campionato ci aveva già consegnato un Loiodice discontinuo. A 34 anni è inevitabile chiedersi se quella brillantezza e quella qualità che avevano accompagnato le fasi migliori della sua carriera possano essere ancora garantite con continuità. Non è una bocciatura, ma una semplice considerazione legata all’età e al rendimento.

Corvino, che avemmo il piacere di portare a Taranto nell’anno dell’ultima promozione conquistata sul campo dai rossoblù, rappresenta un altro caso da valutare con attenzione. A 35 anni il tempo presenta inevitabilmente il conto e, al di là di quanto mostrato a Fasano, lontano da quella realtà non sempre ha confermato pienamente il proprio valore. Nelle prime uscite, inoltre, lo abbiamo visto ancora non al massimo della condizione fisica.

E poi c’è Losavio. L’impressione è che Loiodice, Corvino e Losavio finiscano per occupare zone e interpretare situazioni di gioco abbastanza simili. Tre elementi che, sulla carta, possiedono qualità, ma che non sembrano semplicissimi da far convivere contemporaneamente. Il calcio, del resto, non è un videogioco nel quale basta mettere in campo tutti i giocatori migliori.

Tutta da scoprire, invece, la carta Oltremarini. È il giovane tra i nomi che compongono il reparto offensivo e proprio per questo può rappresentare una sorpresa. Ma dovrà dimostrare di saper reggere il peso di una maglia importante, la pressione dello Iacovone e, soprattutto, le aspettative di una piazza che non concede molti alibi. Ce lo auguriamo.

Rimane poi il capitolo difesa. Anche qui le scelte effettuate finora non sembrano aver ancora prodotto una fisionomia definitiva. Il mercato continua a muoversi alla ricerca di altri difensori e questo, inevitabilmente, lascia intendere che la società stessa non sia ancora completamente convinta di avere trovato la quadratura del reparto.

Circolano i nomi di Lanzolla e Monaco, ma bisognerà capire se si tratti di reali obiettivi o soltanto di indiscrezioni di mercato. Su Salvatore Monaco, figlio dell’indimenticato Gennaro, resta comunque una domanda legittima: negli ultimi due campionati, tra Livorno e Catania, ha avuto pochissime occasioni per mettere realmente in mostra le proprie qualità. Anche in questo caso, dunque, più che il nome conterà ciò che il calciatore sarà in grado di offrire sul campo.

E poi c’è Hadziosmanovic. Qui il dubbio riguarda soprattutto l’utilizzo tattico. Dalle caratteristiche mostrate negli anni, sembra un giocatore maggiormente portato a spingere e ad accompagnare l’azione piuttosto che a interpretare con naturalezza il ruolo di quarto difensore di destra. È proprio quella spinta che, peraltro, sembra mancare in quella zona del campo. Toccherà a Giuliatto trovare la soluzione migliore, ma sorprende che, dopo le prime uscite, non siano ancora emerse riflessioni più nette sull’impiego del giocatore.

Su Delvino, invece, sospendiamo il giudizio. Il rendimento della scorsa stagione è stato caratterizzato da troppi alti e bassi per consentire oggi una valutazione definitiva. Anche qui saranno continuità e affidabilità a determinare il giudizio finale.

E proprio l’incertezza manifestata nella ricerca di nuovi difensori suggerisce una riflessione più generale: quanto è stata realmente programmata questa rosa e quanto, invece, la si sta ancora costruendo strada facendo?

È una domanda legittima, non una sentenza. Perché il Taranto ha tutto il tempo per correggere ciò che non funziona. E questo è forse il principale elemento di differenza rispetto alla stagione precedente. Non ci sono più scuse legate alla fretta, alla necessità di allestire una squadra in pochi giorni o alla mancanza di programmazione. La proprietà ha scelto, ha investito e ha dichiarato apertamente di voler vincere.

Adesso deve dimostrarlo. Anche perché nel calcio la solidità economica è una condizione importante, ma non sufficiente. I soldi possono consentire di acquistare giocatori, non possono comprare automaticamente una squadra. Possono mettere insieme nomi, ma non garantiscono un gruppo. Possono aumentare le possibilità di successo, ma non lo rendono un diritto.

E allora sarà interessante capire anche un altro aspetto, apparentemente marginale ma che marginale non è affatto: come è stata organizzata la vita quotidiana della rosa?

I calciatori chiamati a difendere i colori rossoblù vivranno a Taranto oppure saranno semplicemente ospiti di passaggio della città? È stata pensata una reale integrazione dei componenti della squadra nel tessuto cittadino? Perché il vecchio detto secondo cui l’occhio del padrone ingrassa il maiale conserva, nel calcio, una sua sorprendente attualità. Presenza, controllo, conoscenza dell’ambiente e rapporto quotidiano sono elementi che possono contribuire a costruire un gruppo.

Il Taranto, insomma, è ancora un cantiere. E sarebbe ingeneroso bocciare oggi una squadra che deve ancora misurarsi con il campionato vero. Ma sarebbe altrettanto ingenuo promuoverla sulla base dei nomi, delle promesse e dei proclami estivi.

Per ora vediamo una rosa ricca di esperienza, con diversi giocatori dal passato importante, ma anche con qualche sovrapposizione di caratteristiche, qualche interrogativo anagrafico e una difesa che sembra ancora alla ricerca del proprio assetto definitivo.

Non è una bocciatura. È una riserva. E nel calcio, spesso, le riserve sono più utili degli applausi prematuri.

Adesso toccherà al campo dare le risposte. Il Taranto ha promesso di vincere il campionato. Nessuno gli chiede miracoli: gli si chiede semplicemente di dimostrare che, questa volta, dietro le promesse c’è una squadra vera. Una squadra, non un album di figurine.