Alexia Serio: “Bitetti nel PD? E’ una scelta che attiene dinamiche nazionali”

di Maria D’Urso

Intervista al capogruppo Dem in Consiglio comunale. “Giudico positivamente l’operato del primo cittadino. La sua mancata partecipazione alla marcia degli ambientalisti? Quell’iniziativa era nata con altri propositi. Un sindaco deve tenere conto di tutti, non solo di una parte…”

Donne che ispirano altre donne: è stato questo uno dei motivi che ha spinto Alexia Serio a scendere in campo. La capogruppo del Partito Democratico, in Consiglio comunale a Taranto, si racconta alla nostra rubrica politica di CosmoPolis: è un avvocato, da anni impegnata sul fronte delle politiche abitative, ed è mamma di due figli. È stata l’elezione di Elly Schlein, alla segreteria nazionale del Partito Democratico nel 2023, a darle una nuova spinta ad avvicinarsi ancora di più alla politica, a trasformare un impegno di lunga data in una partecipazione più attiva.

Consigliera, ci racconti com’è nata la sua missione politica.

“Da molti anni sono iscritta al Partito Democratico tramite il circolo Cannata di Taranto. Tuttavia, è stata l’elezione di Schlein alla segreteria nazionale che mi ha spinto ad avvicinarmi, ancora di più, a questo mondo. Mi ha colpita per la freschezza, la determinazione e il modo di interpretare il bene comune. A questo si è aggiunta la nomina di Anna Filippetti, alla guida della segreteria provinciale: un’altra donna, che stimo tanto e che negli ultimi anni mi ha spinta a impegnarmi maggiormente, attraverso percorso più concreto. Nel 2022 sono entrata nella segreteria provinciale del Partito Democratico, assumendo le deleghe alle politiche abitative, all’inclusione, ai diritti e al terzo settore. Un impegno che dal 2025 si è consolidato tra i banchi della maggioranza”.

Lei è presidente della commissione Pari Opportunità: su quali fronti state lavorando attualmente?

“Per me questa Commissione deve occuparsi di tutte le forme di discriminazione, da quelle legate alla disabilità all’orientamento sessuale e alla medicina di genere. Parlare di pari opportunità significa tutelare i diritti di tutte le persone, in linea con l’articolo 3 della Costituzione. Ho sempre sostenuto che, accanto agli eventi di sensibilizzazione e informazione, la Commissione debba produrre soprattutto atti concreti, capaci di rimanere a disposizione della cittadinanza anche oltre il mandato amministrativo. Tra i primi obiettivi c’è l’istituzione del Registro di genere, per includere anche le persone che affrontano un percorso di transizione. È un tema sul quale mi sono confrontata anche con diversi genitori e che mi ha permesso di comprendere quanta solitudine e con poca assistenza ci sia attorno a loro”

A che punto siete?

“La mozione, che è stata già presentata nella scorsa consiliatura, tuttavia la abbiamo aggiornata sul piano normativo. Abbiamo collaborato con il presidente del CEST, Miki Formisano, e con consigliera comunale di Milano, Monica Romano, dove il registro è stato istituito per la prima volta. Siamo ancora all’inizio e contestualmente, porteremo avanti altri progetti, di cui parlerò non appena ci sarà qualcosa di concreto. Inoltre, il nostro obiettivo è lavorare in rete con le associazioni e gli ordini professionali, perché credo che il supporto di ognuno sia fondamentale per ottenere risultati concreti a beneficio della comunità”.

Consigliera, lo chiedo anche a lei: a volte si ha l’impressione che ci sia un po’ discordanza tra la politica e l’apparato amministrativo. Lo ha riscontrato anche lei?

“Non ho avuto esperienze dirette in tal senso. Tuttavia, ritengo che sia necessario distinguere i due piani: quello politico da noi rappresentato e quello amministrativo, di cui si occupano i dirigenti. Non è un segreto, che spesso si registrino delle difficoltà legate alla carenza di personale, alle tante responsabilità che gravano sui dirigenti e sui dipendenti, fino alle risorse risicate. Ciò che serve, però, è una maggiore collaborazione e, soprattutto, una comunicazione più efficace. La rete deve funzionare anche all’interno dell’amministrazione, favorendo il confronto tra la componente politica e quella tecnica. Ne trarrebbe beneficio il lavoro complessivo e, soprattutto, la comunità, perché le informazioni e le attività svolte potrebbero arrivare più facilmente e tempestivamente ai cittadini”.

Qual è il suo rapporto con l’opposizione?

“Il mio rapporto con i consiglieri di opposizione è improntato alla cordialità e al rispetto reciproco. D’Altronde, io parlo con tutti e non ho difficoltà né a confrontarmi né ad ascoltare, perché credo che il dialogo aiuti a comprendere meglio le diverse criticità. Questo, naturalmente, non significa rinunciare alle proprie posizioni: quando in aula ci si confronta politicamente, difendo a spada tratta le idee del Partito Democratico e le posizioni della maggioranza”.

Sull’ex Amiu c’è l’impressione che il Pd sia in disaccordo su alcuni punti: qualche settimana fa Filippetti ha criticato Nacci e mentre lei ha sostenuto che quest’ultimo stia agendo nell’interesse dell’amministrazione.

“Io sono assolutamente in linea col Pd: la segretaria provinciale ha sollevato delle criticità sul metodo, di Nacci, che condivido pienamente. L’amministratore unico, dal canto suo, opera naturalmente nell’ambito delle normative che definiscono il suo perimetro d’azione. Probabilmente, io mi esprimo in toni più morbidi perché, per deformazione professionale, tendo a guardare le questioni soprattutto dal punto di vista giuridico. Tuttavia, credo sia importante non perdere di vista un aspetto fondamentale: le scelte aziendali non possono prescindere dagli indirizzi politici delle istituzioni, soprattutto quando hanno un impatto significativo sul territorio e sulla tutela dei livelli occupazionali. L’indirizzo politico spetta alle istituzioni e deve rimanere centrale”.

In che senso avete riscontrato criticità nel metodo?

“Mi riferisco, per esempio, al fatto che alcune decisioni le abbiamo apprese senza un preventivo confronto con gli organi politici. La vicenda dell’atto notarile, relativo all’ex Amiu, è emblematica: ne siamo venuti a conoscenza tutti, successivamente, senza che ci fosse stata prima una condivisione con la maggioranza e con il sindaco Bitetti. È proprio questo l’aspetto sul quale ritengo sia necessario intervenire: le scelte che riguardano l’azienda e che hanno ricadute sul territorio devono essere accompagnate da un adeguato confronto istituzionale”.

Ha anticipato la domanda che le avrei posto dopo. Lei conferma che il sindaco fosse all’oscuro della visita dal notaio?

“Sì, glielo confermo”.

L’altra volta, in consiglio comunale, non sono state fornite spiegazioni specifiche, soprattutto sui numeri.

“Ricordo che, in occasione del Consiglio monotematico sull’ex Amiu dello scorso 19 ottobre, è stato approvato un documento con cui impegnavamo il sindaco e la giunta su tre punti: completare l’operazione verità, salvaguardare la gestione pubblica di Amiu e tutelare integralmente i livelli occupazionali. Il documento prevedeva anche un aggiornamento del confronto una volta fatta chiarezza sulla vicenda. Per questo ribadisco che quanto accaduto ci ha colti tutti di sorpresa: ne siamo venuti a conoscenza nello stesso momento”.

L’Ex Ilva è un tema che, come ribadiamo, non rientra nelle competenze comunali. È chiaro, però, che sul piano politico e ideologico pesa la presenza e la firma del sindaco Bitetti, soprattutto a sostegno dei sindacati, mentre non ha partecipato al corteo

“Credo che la mancata partecipazione del sindaco vada letta anche alla luce delle ragioni che hanno animato la manifestazione. Il corteo, almeno inizialmente, avrebbe dovuto chiedere la chiusura dell’area a caldo, poi il suo obiettivo si è esteso alla chiusura totale dell’ex Ilva, compresa l’area a freddo. Dobbiamo considerare che sul territorio c’è una platea molto ampia di lavoratori, diretti e dell’indotto, che sta già vivendo una situazione di grande difficoltà e che rischia di subire pesanti conseguenze sul piano occupazionale. Noi, come Partito Democratico, prendiamo atto della decisione della Cassazione e chiediamo che il diritto alla salute dei cittadini e, soprattutto, il futuro dei lavoratori siano garantiti attraverso una strategia industriale concreta, sostenibile e verificabile. Allo stesso tempo, dobbiamo ripensare il futuro della città, superando la contrapposizione tra lavoratori e ambiente. La comunità ha bisogno di una prospettiva condivisa, che parta dalle bonifiche, dalle infrastrutture e dalle opportunità per i giovani, valorizzando anche il ruolo dell’università come motore di rinascita. Tuttavia, la priorità resta la tutela dei lavoratori: molti rischiano di ritrovarsi con uno stipendio dimezzato o, soprattutto nell’indotto, senza alcuna retribuzione. Non possiamo abbandonarli. Non possiamo ignorare le loro famiglie. Il nuovo futuro di Taranto va costruito tutti insieme, partendo anche da chi oggi rischia di pagare il prezzo più alto della crisi”

Quale futuro immagina per Taranto?

“Immagino una città capace di sviluppare un’industria sostenibile, perché realtà come queste esistono e possono trovare spazio anche a Taranto. Tuttavia, io punto molto anche sull’università, sul turismo e sul Porto, perché possono rappresentare una leva fondamentale per la rinascita del territorio. Taranto ha tanto da offrire ai visitatori e ce lo stanno confermando i numeri sul turismo. Naturalmente, per trasformare queste potenzialità in progetti concreti servono risorse, cosi come le infrastrutture. Ecco perché credo sia fondamentale superare le contrapposizioni e ritrovare un’unità di intenti”.

Le vertenze a Taranto, tuttavia, non si esauriscono qui. In Consiglio comunale siete stati anche bersagliati dai manutentori del verde.

“Si, e vorrei precisare che noi stiamo lavorando anche su questo fronte. In rispetto dei termini di legge, è stata concessa una proroga fino al 30 novembre, per garantire la continuità occupazionale ai lavoratori che hanno già un contratto a tempo indeterminato. Comprendiamo le loro richieste, in particolare quella relativa alla vecchia clausola sociale, che resta un punto centrale della vicenda d per cui la direzione e l’assessorato di competenza stanno lavorando per la tutela dei lavoratori.

Consigliera, lei dà l’impressione di essere leale al Partito. Lo ha dimostrato in più occasioni: l’ultimo episodio risale, a fine settembre, quando ha preso le distanze dal sindaco sul tema della scuola. Qual è il suo giudizio su Piero Bitetti?

“Il mio giudizio su Piero Bitetti è assolutamente positivo. Ci tengo a chiarire un punto: quando il Partito Democratico esprime una posizione critica, solleva un problema o propone un cambio di passo, su un determinato tema, lo fa con spirito costruttivo e non perché stia remando contro qualcuno. C’è una differenza, sostanziale, tra chi fa opposizione per demolire e chi, invece, avanza osservazioni con spirito di collaborazione e per rafforzare l’azione di governo. Quando chiediamo una correzione di rotta è la dimostrazione di una forza politica viva, matura e trasparente, che mette l’interesse della città davanti a ogni opportunismo. In democrazia è normale avere posizioni diverse, ma ciò che conta è sapersi confrontare e trovare momenti di sintesi, per il bene di Taranto”.

Considera, positivamente, l‘’eventuale ingresso di Bitetti nel Pd?

“Questa questione non può circoscriversi in una mera dinamica o a un perimetro esclusivamente locale. Questo è un tema si inserisce certamente all’interno di un percorso più ampio di apertura e radicamento che il PD sta portando avanti a livello nazionale, coerentemente con la sua vocazione di grande forza politica a vocazione maggioritaria che aspira a governare il Paese e i territori con spirito inclusivo”.