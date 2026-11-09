Alla Prossima

Il civismo di Decaro raccoglie adesioni. Quello di Bittetti molto meno. Il PD maggiore formazione politica nel Consiglio comunale di Taranto. Un doppio smacco per il sindaco

Bitetti apre ai civici. Peccato, però, i civici non aprano a lui. E svuotino il gruppo consiliare “Unire Taranto con Bitetti” per aderire a Possima: il raggruppamento politico vicino al presidente Decaro. L’appello del sindaco di Taranto è stato subito raccolto. Si, ma per cestinarlo. Per rimandarlo indietro. Al mittente. Perché la risposta pronunziata fosse una soltanto: siamo spiacenti, abbiamo scelto altro.

Con molta probabilità ci sono civici e civici. E, i consiglieri comunali Boccuni e Vitale, hanno preferito il civismo del presidente della Regione a quello del sindaco di Taranto. Rompendo, così facendo, lo schema politico a lungo accarezzato dallo stesso primo cittadino. Quello di avere in Consiglio comunale un complesso di consiglieri a lui vicini, numericamente superiore a quello vantato dall’”odiato” PD. In “Unire Taranto”, conti alla mano, sono rimasti alla fine soltanto in tre: Galiano, Vozza e Mele. Mignolo aveva salutato anzitempo compagni e compagnia. I Dem, invece, esprimono cinque eletti.

Dura, quindi, meno di una giornata autunnale il richiamo al civismo di Bitetti. Consegnato ad un comunicato stampa ermetico. Che ha ricordato, nella sostanza, certi fumosi linguaggi della Prima Repubblica. Ritornano, invece, i partiti nella massima assise cittadina. E prende forma un civismo di segno diverso. Che volta le spalle al sindaco. Salutandolo, magari, per una Prossima volta.