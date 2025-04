Antonio Vitale eletto alla guida dei giovani dell’UDC per la provincia di Taranto

“Accetto con entusiasmo l’incarico, consapevole delle sfide che ci attendono ma anche delle immense possibilità che possiamo cogliere insieme ai tanti giovani della nostra provincia”

In un movimento giovanile sempre più centrale per la crescita di una nuova coscienza civica, l’UDC ha deciso di puntare su Antonio Vitale come nuovo coordinatore dei giovani per la provincia di Taranto: una scelta annunciata dall’onorevole Gianfranco Chiarelli e sostenuta con entusiasmo dalla direzione nazionale del partito.

Vitale, nonostante i suoi 26 anni, vanta una esperienza importante nell’ambito dell’impegno a favore del territorio: nato a Castellaneta, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza ed è un punto di riferimento per tanti giovani della provincia.

La nomina di Vitale non è solo un segnale di rinnovamento, ma anche un riconoscimento del ruolo cruciale che i giovani hanno assunto all’interno del partito, come dimostrato nella recente assemblea regionale dove sono stati, senza dubbio, i protagonisti. La loro energia e il loro impegno hanno infuso nuovo vigore all’UDC, un partito dalla importante tradizione che ora guarda al futuro con rinnovato ottimismo.

“Ringrazio di cuore l’on. Gianfranco Chiarelli e tutta la direzione nazionale per questa incredibile opportunità. – Ha affermato Antonio Vitale, onorato della fiducia ricevuta – Accetto con entusiasmo l’incarico, consapevole delle sfide che ci attendono ma anche delle immense possibilità che possiamo cogliere insieme ai tanti giovani della nostra provincia”.

L’energia vista durante la fase di preparazione dell’assemblea regionale, con i giovani che hanno portato idee fresche e una nuova visione, hanno dimostrato di essere pronti a lavorare per un UDC che sappia essere aperto e inclusivo. “L’impegno e la passione dei nostri giovani sono testimoni di quanto il partito sia attento alle dinamiche attuali. È questo spirito che ci spinge a essere un partito aperto al futuro, sempre più al passo con i tempi”, ha aggiunto Vitale.

L’UDC della provincia di Taranto affronta queste sfide con l’ambizione di trasformare l’entusiasmo e le idee dei suoi membri più giovani in politiche efficaci che possano rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. La strada è tracciata, e sotto la guida di Vitale, il futuro sembra promettente per l’UDC a Taranto. La segreteria regionale si è detta pronta ad offrire tutto il supporto necessario al nuovo coordinatore giovanile, nella speranza che sotto la sua guida, i giovani continueranno a essere una voce influente e un motore di cambiamento all’interno del partito e oltre.