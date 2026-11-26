Intervista al consigliere comunale UDC, Emiliano Messina. “L’Amministrazione di sinistra non ha un progetto di comunità, noi pronti a raccogliere la sfida del governo cittadino. Sull’Ilva il sindaco è prigioniero di un ambientalismo dogmatico. La BRT? Siamo a Taranto, non certo a Roma o a Milano…”

Consigliere Messina, come giudica l’attuale momento politico di Taranto?

“Incerto. Confusionario. Abbandonato al caso. L’Amministrazione Bitetti non ce la fa proprio …”.

In che senso, scusi?

“Si naviga a vista. Manca un’idea compiuta di governo cittadino. Un progetto di comunità. Taranto avrebbe bisogno di altro. Specie in questo particolare frangente storico”.

La sinistra delude, la destra risulta non pervenuta.

“Allora costruiamo il centro! Al di la degli scherzi, il centrodestra sta operando un’opposizione non ideologica. Non urlata. Al disfattismo, preferiamo la proposta. La responsabilità di una critica ragionata, costruttiva”.

Se si dovesse votare domani, questo centrodestra potrebbe restituirsi come forza di governo?

“C’è molta armonia tra di noi, ricerchiamo unità nei temi trattati. Di fatto, a Palazzo di Città, operiamo già come se fossimo un governo ombra. Costruendo l’alternativa alla prassi amministrativa delle sinistre”.

L’altro ieri c’è stata la nomina del nuovo amministratore unico di Kyma Ambiente.

“Non è cambiando gli amministratori ogni tre mesi che si salva quell’azienda e i suoi lavoratori. Manca un progetto industriale. Bitetti, in campagna elettorale, diceva che mai e poi mai avrebbe privatizzato Amiu. Adesso, invece, apre al mercato. Ai privati che dovessero farsi avanti. La confusione richiamata prima è tanta. Una distanza siderale tra quello che si dice e quello che poi, concretamente, si fa”.

Sull’ex Ilva sembra prevalere un passo incerto da parte della politica locale.

“Il sindaco è ostaggio di un ambientalismo dogmatico. Affronta la più complessa vicenda industriale del Paese inseguendo gli equilibri numerici della sua maggioranza, la tenuta della Giunta. Non riesce a ritagliarsi, sul tema, un ruolo nazionale al pari del primo cittadino di Genova. Questa Amministrazione passerà alla storia come quella che, nel corso del proprio mandato, ha ‘vidimato’ la chiusura della fabbrica. E visto volatilizzare 10 mila posti di lavoro”.

Sulla BRT, il nuovo modello di mobilità cittadina, sembra montare il malcontento.

“Taranto non è Roma o Milano. La nostra conformazione urbanistica ad imbuto avrebbe dovuto richiedere molta più attenzione nell’approntare il progetto. I cittadini sono giustamente inviperiti; i commercianti minacciano di gettare la spugna. La mobilità locale avrebbe dovuto svilupparsi attraverso il mare essendo, la nostra, la città dei due mari. La sfida dei trasporti pubblici green bisognava giocarsela in altro modo…”.

Il governo ha stabilito che le Province tornino ad essere enti di primo livello. Lei è anche consigliere provinciale. Considera giusta questa impostazione che torna al passato?

“La considero giusta e democratica. La riforma Delrio è stata un aborto istituzionale. Nei sistemi liberali è il popolo a scegliersi i propri rappresentanti. Questi enti, poi, devono tornare a governare nella logica delle ‘aree vaste’. Perché possa accompagnarsi lo sviluppo e le opportunità d’investimento per tutti i comuni dell’arco jonico”.