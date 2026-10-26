Bitetti sulla moria delle cozze: “Nessuna deroga è stata decisa”

Il sindaco di Taranto chiarisce la posizione del Comune sull’eventuale reimmissione di seme non autoctono nel Mar Piccolo. “Il parere scientifico è imprescindibile”. Domani il confronto con gli enti competenti

“Questa Amministrazione comunale non ha assunto alcuna decisione in merito alla concessione di una deroga temporanea al divieto di reimmissione di mitili non autoctoni nel Mar Piccolo”. Il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, interviene sul dibattito nato attorno alla moria del seme autoctono e alla possibilità di introdurre mitili di provenienza esterna per fronteggiare la crisi della mitilicoltura tarantina.

La precisazione arriva dopo le richieste avanzate dagli operatori del comparto, che hanno denunciato una grave crisi produttiva legata alla moria del seme autoctono, ricondotta alle elevate temperature registrate la scorsa estate.

Per approfondire la questione, l’assessore comunale alle Attività produttive, Francesco Cosa, ha convocato per domani una riunione tecnica alla quale sono stati invitati Guardia di Finanza, Capitaneria di porto, Dipartimento di prevenzione della Asl, CNR e ARPA Puglia.

La posizione del Comune, sottolinea Bitetti, è chiara. “Il parere scientifico rappresenta un elemento imprescindibile”. Qualsiasi valutazione sull’eventuale introduzione e reimmissione di seme di mitili non autoctono nel primo e nel secondo seno del Mar Piccolo dovrà basarsi su dati scientifici, approfondimenti tecnici e rigorose verifiche sotto il profilo ambientale e sanitario.

L’obiettivo è individuare le soluzioni eventualmente percorribili, senza anticipare decisioni e senza sottovalutare le possibili conseguenze. “Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando i mitilicoltori tarantini e delle preoccupazioni sollevate da una larga parte della società civile”, afferma il sindaco, ribadendo la necessità di scelte responsabili e sostenute da elementi oggettivi.

La sfida, per l’Amministrazione, è conciliare le esigenze economiche del comparto con la salvaguardia dell’ecosistema marino e della salute pubblica. “Il nostro obiettivo è tenere insieme la salvaguardia della mitilicoltura e la tutela dell’ambiente, garantendo l’identità dei nostri mitili”, dichiara Bitetti.

Una linea che, nelle parole del primo cittadino, non lascia spazio a valutazioni prive di adeguate garanzie. “La scienza, i dati, le garanzie ambientali e sanitarie devono essere il punto di partenza di ogni valutazione. È questo il metodo che intendiamo seguire, nel rispetto dei mitilicoltori, della nostra comunità e della biodiversità del Mar Piccolo, una risorsa preziosa che abbiamo il dovere di proteggere”, conclude il sindaco.