Borraccino, sui giovani e i trasporti: “Lavoriamo al biglietto unico per valorizzare il futuro in Puglia”

Regione Puglia e Consiglio regionale dei giovani a confronto sul Biglietto Locale Unico. Al centro la futura integrazione tariffaria e l’introduzione di un abbonamento annuale agevolato per sostenere studenti e famiglie

La Regione Puglia al lavoro per introdurre il Biglietto Locale Unico e un abbonamento annuale agevolato a sostegno degli studenti. È quanto emerge dal confronto che si è svolto oggi nella sede del Consiglio regionale, in via Gentile, tra l’amministrazione regionale e il Consiglio regionale dei giovani.

All’incontro ha partecipato anche l’assessore Raffaele Piemontese, che ha ascoltato le richieste e le proposte avanzate dai giovani pugliesi, illustrando il percorso previsto per arrivare all’integrazione tariffaria una volta completata la gara unica del trasporto pubblico locale.

A darne notizia è il consigliere regionale Cosimo Borraccino, che sottolinea l’importanza di ascoltare le nuove generazioni e di individuare strumenti concreti per sostenere la mobilità studentesca, soprattutto in una fase caratterizzata dall’aumento del costo dei carburanti e del costo della vita. Borraccino ricorda gli interventi già attivati dalla Regione, a partire dal Bonus Trasporti, ma evidenzia la volontà di andare oltre, puntando all’introduzione di un biglietto unico accompagnato da un abbonamento annuale a tariffa agevolata.

L’obiettivo, spiega il consigliere regionale, è garantire collegamenti più accessibili ed efficienti, offrendo a studentesse e studenti la possibilità di proseguire il proprio percorso di formazione in Puglia, senza essere costretti a lasciare il territorio per cercare altrove maggiori opportunità.