BRT, Linea Rossa, non prevista la fermata all’Ospedale Moscati

Taranto, e il suo nuovo modello di mobilità urbana, rischiano di finire su “Scherzi a parte”. La Linea Rossa si fermerà nei pressi della Facolta d’Ingegneria al quartiere Paolo VI. Chi volesse raggiungere il maggior centro della provincia, per quel che concerne la cura dei malati oncologici, dovrà farlo a piedi

BRT, Bus Rapid Transit, ma non all’ospedale Moscati. Taranto si appresta ad avere un servizio rapido, efficiente, ecologico. E parziale. Ben oltre i limiti del paradossale. Il nuovo modello di trasporto urbano, costato all’incirca 300 milioni di euro, non contempla una fermata al Moscati. Cioè: nei pressi del maggiore centro della nostra provincia per quel che concerne la cura dei malati oncologici. L’accoglienza dei loro parenti. L’attenzione verso il dolore.

Non siamo su “Scherzi a parte”, è tutto vero. Tutto incredibilmente dimostrabile. Basti passare in rassegna il progetto della Linea Rossa: che collegherà il quartiere Tamburi sino a Paolo VI. Per la precisione sino, e non oltre, la Facoltà d’Ingegneria. Tutto il problema, alla fine, era allungarsi di altri 600 metri. Prevedere un’altra fermata. Non in un luogo qualsiasi ma, ripetiamo, dinanzi ad un ospedale. Per la scienza pecorina di progettisti e amministratori pubblici, con molta probabilità, va bene così.

L’altra Linea, la Blu, collegherà invece il quartiere Tamburi a Talsano e Lama. I bus dovranno attraversare il Ponte Girevole, anche se non si sa ancora come. Forse li faranno volare, planare in acqua, direttamente in mare. BRT. Rapido. Efficiente. Ecologico. Talmente moderno – e avveniristico – da cancellare gli ospedali dai loro tragitti. I trasporti senza cura.