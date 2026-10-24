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Caso Stellato, arriva la replica del Comune: “Le prerogative dei consiglieri comunali si rispettano, ma il rispetto deve essere reciproco”

Politica

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