Caso Stellato, arriva la replica del Comune: “Le prerogative dei consiglieri comunali si rispettano, ma il rispetto deve essere reciproco”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del Capo di Gabinetto

In merito alle dichiarazioni diffuse dal consigliere comunale Massimiliano Stellato, ritengo opportuno chiarire alcuni aspetti giuridici e istituzionali. L’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali importanti prerogative, tra cui il diritto di iniziativa, la presentazione di interrogazioni e mozioni e il diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato.

Si tratta di diritti fondamentali, che nessuno intende mettere in discussione, ma che non possono essere confusi con un potere indiscriminato di imporre la propria presenza in ogni occasione di interlocuzione tra amministrazione e cittadini e soprattutto SENZA PREAVVISO o CONCERTAZIONE. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 769 del 3 febbraio 2022, ha evidenziato che anche l’ampio diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri deve essere contemperato con il principio di buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione.

Anche il Ministero dell’Interno, con il parere n. 15601 del 15 maggio 2026, ha richiamato la necessità di conciliare le prerogative dei consiglieri con il regolare funzionamento degli uffici. Il diritto di accesso alle informazioni non equivale, dunque, a un diritto assoluto di partecipare a qualsiasi interlocuzione istituzionale, indipendentemente dalle sue finalità e modalità organizzative.

Quanto ai fatti, ho accolto una delegazione di genitori che si era presentata senza alcun appuntamento preventivamente concordato, per rappresentare le problematiche relative al servizio di refezione scolastica. Ricordo che appena due giorni prima si era già svolto un incontro ufficiale con i rappresentanti dei genitori sul medesimo argomento.

Nel corso del confronto, i genitori hanno manifestato chiaramente la volontà di rimanere estranei a qualsiasi contrapposizione politica e di concentrare l’attenzione esclusivamente sulle difficoltà delle famiglie. Ho ritenuto di rispettare questa esigenza, garantendo un’interlocuzione ordinata e serena. Nessuna richiesta di accesso agli atti è stata negata, nessuna informazione è stata sottratta e nessuna prerogativa consiliare è stata compressa, anche perché non vi era alcuna programmazione dell’incontro e non vi erano altri consiglieri né di maggioranza né di opposizione.

Il rispetto delle istituzioni deve essere reciproco, indipendentemente dall’appartenenza politica. Non intendo alimentare ulteriori polemiche. Ritengo che il confronto politico debba rimanere distinto dall’ascolto dei cittadini e che le difficoltà delle famiglie meritino attenzione e risposte concrete. Le prerogative istituzionali si esercitano nel rispetto delle regole e delle persone, senza pretendere che ogni richiesta debba essere immediatamente assecondata. Povera “politica”.