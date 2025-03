Centrosinistra unito su Bitetti, M5S con le spalle al muro

Nella riunione di questo pomeriggio confermata l’indicazione dei giorni scorsi. L’impressione, così come anticipato da CosmoPolis, è che alla fine la sintesi possa essere trovata

Il centrosinistra conferma la scelta di Piero Bitetti quale candidato unico della coalizione. Messo con le spalla al muro il Movimento Cinque Stelle nella riunione che si è tenuta nel tardo pomeriggio di quest’oggi. Adesso Turco & Company avranno un paio di giorni di tempo per decidere il da farsi. Se aggregarsi al resto del campo progressista o, in alternativa, proseguire da soli con un proprio candidato sindaco (nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Cosimo Nume).

L’impressione, così come anticipato in un articolo pubblicato da CosmoPolis questa mattina, è che si possa trovare una sintesi alla fine. La politica ha i suoi rituali. Le sue liturgie. Ogni cosa a suo tempo. Quello del centrosinistra unito sta per scoccare.