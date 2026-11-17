Ex dirigenti e militanti della sinistra si ritrovano per costruire una proposta riformatrice. Nel programma il superamento del bipolarismo, la difesa della rappresentanza parlamentare e il ritorno al proporzionale

Il movimento Socialismo è Libertà avvia il proprio percorso politico nel Salento. A presiedere la riunione che ha segnato questo primo passaggio è stato l’on. Claudio Signorile, insieme a ex dirigenti e militanti della sinistra che non si riconoscono nell’attuale assetto politico, caratterizzato da un bipolarismo forzato e dalle distorsioni istituzionali prodotte dal sistema elettorale maggioritario.

Dal confronto è emersa la volontà di costruire un’iniziativa politica capace di contribuire alla nascita di un’alternativa democratica e progressista alla destra di governo. Un obiettivo che, secondo i promotori, non può prescindere da una profonda rigenerazione dei partiti, oggi indeboliti dal leaderismo e sempre più simili a comitati elettorali, privi di una solida identità culturale e di una reale partecipazione democratica.

Tra le priorità individuate figura una campagna di informazione e mobilitazione in difesa dei principi costituzionali, a partire dalla centralità del Parlamento, dalla separazione dei poteri e dall’uguaglianza del voto. Nel mirino anche l’attuale legge elettorale, considerata un fattore di impoverimento della rappresentanza e del pluralismo politico.

Per Socialismo è Libertà, la crisi della democrazia non deriva da un’insufficiente capacità di governo degli esecutivi, ma dal progressivo ridimensionamento del ruolo del Parlamento e delle sue funzioni di indirizzo, controllo e rappresentanza. Da qui la richiesta di superare l’attuale modello bipolare e di ripristinare il sistema elettorale proporzionale, ritenuto lo strumento più coerente con una democrazia partecipativa, capace di dare voce alle diverse sensibilità politiche e garantire un’autentica competizione tra proposte alternative.

Il progetto punta a restituire spazio a una proposta riformatrice e socialista, accompagnando la battaglia per la riforma elettorale con un rinnovamento della classe dirigente e un cambiamento più profondo della cultura politica.

L’ambizione, tuttavia, va oltre la ricostruzione di un’identità della sinistra. Socialismo è Libertà intende promuovere un rilancio della cultura e della civiltà socialista, il cui patrimonio è stato progressivamente oscurato dai grandi cambiamenti politici, economici, sociali e tecnologici degli ultimi decenni: dalla caduta del Muro di Berlino alla crisi delle socialdemocrazie europee.

Un percorso che si inserisce in un contesto internazionale nel quale tornano a emergere nuove sensibilità socialiste e una crescente domanda di giustizia sociale, anche negli Stati Uniti. Segnali che, secondo i promotori, dimostrano quanto sia ancora attuale una riflessione sul ruolo del socialismo e sulla sua capacità di interpretare le trasformazioni del presente.

Il percorso avviato nel Salento proseguirà con un nuovo appuntamento pubblico, fissato per il 18 dicembre a Lecce, che rappresenterà un’ulteriore occasione di confronto e organizzazione.