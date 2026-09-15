Commissioni consiliari, Maraglino attacca: “Così sono uno spreco per i cittadini”

di Angelo Nasuto

L’ex componente della Giunta sostiene che le commissioni, così come emergerebbe dai verbali da lui letti, producano spesso discussioni e risultati limitati a fronte di una spesa per la collettività

Le commissioni consiliari, istituto consolidato dell’attività amministrativa, finiscono nel mirino dell’ex assessore Cosimo Maraglino. La sua accusa è netta: così come vengono svolte, alcune riunioni rappresenterebbero, a suo giudizio, uno spreco di risorse pubbliche a carico del Comune e, quindi, dei cittadini.

È uno dei temi al centro delle dirette social che Maraglino ha annunciato dopo la sua estromissione dalla Giunta comunale di Massafra. L’ex assessore ha infatti scelto di affidare a Facebook una serie di interventi nei quali intende mettere in evidenza, oltre ai provvedimenti dell’amministrazione, quelle che considera criticità della politica massafrese nel suo complesso. Una posizione che, come lo stesso Maraglino ha più volte sottolineato, non sarebbe legata soltanto ai rapporti con la maggioranza maturati durante il suo anno di permanenza in Giunta.

La sua esperienza amministrativa si è conclusa lo scorso luglio, quando il sindaco Giancarla Zaccaro ha deciso di escluderlo dall’esecutivo in seguito alla condanna riportata dall’ex assessore per una vicenda precedente alla sua candidatura.

Una decisione dalla quale Maraglino ha detto di essere rimasto deluso, anche per le modalità con cui è maturata, pur sostenendo di aver messo in conto la possibilità di un simile epilogo. Durante il periodo trascorso in Giunta, afferma di aver avuto modo di conoscere direttamente alcuni meccanismi della macchina amministrativa che oggi intende sottoporre all’attenzione dell’opinione pubblica. Tra questi, al primo posto, ci sono proprio le commissioni consiliari.

In una diretta di circa quaranta minuti, trasmessa la scorsa settimana, Maraglino ha letto alcuni verbali delle sedute, soffermandosi in particolare sulla sintesi degli interventi e sulla durata delle riunioni. Il punto della sua contestazione è semplice: a fronte di incontri che possono durare circa un’ora, sostiene l’ex assessore, in alcuni casi i verbali restituirebbero un’attività estremamente ridotta, arrivando anche a poche righe.

Le commissioni, per loro natura, dovrebbero rappresentare uno degli strumenti attraverso cui i consiglieri comunali, sia di maggioranza sia di opposizione, affrontano le questioni che riguardano la città, approfondiscono i problemi e individuano possibili soluzioni da sottoporre successivamente all’amministrazione.

È proprio il rapporto tra attività svolta e costi sostenuti che Maraglino mette però in discussione. Leggendo i verbali, l’ex assessore ha evidenziato quelli che, a suo giudizio, sarebbero incontri caratterizzati da discussioni limitate e da risultati concreti altrettanto contenuti. Da qui la contestazione sul piano economico. Secondo il calcolo illustrato durante la diretta, ogni consigliere riceverebbe un gettone di presenza di 30 euro per la partecipazione alla commissione. Con una seduta alla quale prendessero parte 15 consiglieri, il costo complessivo ammonterebbe dunque a 450 euro.

Una cifra che, osserva Maraglino, andrebbe moltiplicata per il numero delle commissioni convocate quotidianamente. L’ex assessore ha parlato di tre o quattro riunioni al giorno, ponendo quindi una domanda sul rapporto tra la spesa sostenuta dalla collettività e l’effettiva utilità delle sedute.

La sua non è, dunque, soltanto una critica ai singoli provvedimenti dell’amministrazione. Maraglino sta utilizzando le dirette social per mettere sotto osservazione alcuni meccanismi della politica locale, a partire da quelli che, secondo la sua ricostruzione, inciderebbero sulle casse comunali senza produrre risultati proporzionati.

Il tema, naturalmente, resta aperto al confronto con l’amministrazione e con i consiglieri comunali chiamati in causa: per valutare l’effettivo costo delle commissioni e la loro efficacia sarebbe infatti necessario analizzare nel dettaglio numero delle sedute, presenze, durata, competenze e contenuti dei verbali.