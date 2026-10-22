Comune, Forza Italia, un ordine del giorno contro le violenze: “Solidarietà alle Forze dell’Ordine”

I consiglieri Ungaro e Stellato chiedono al Comune di Taranto una condanna degli episodi avvenuti a Milano e in altre città italiane e iniziative sul territorio per promuovere legalità, rispetto delle istituzioni e manifestazioni pacifiche

Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Taranto ha depositato un ordine del giorno con cui chiede al Consiglio comunale di esprimere una condanna ferma e inequivocabile degli episodi di violenza verificatisi a Milano e in altre città italiane, manifestando piena solidarietà alle Forze dell’Ordine, ai cittadini, ai lavoratori e agli esercenti coinvolti. I consiglieri Rosario Ungaro e Massimiliano Stellato intendono portare all’attenzione dell’assemblea cittadina una questione che investe la convivenza civile e la responsabilità delle istituzioni. La libertà di manifestare e di esprimere il proprio dissenso costituisce un valore fondamentale della democrazia, da difendere e tutelare. Tuttavia, secondo i due esponenti di Forza Italia, nessuna rivendicazione politica, sociale o economica può giustificare aggressioni, incendi, danneggiamenti e attacchi nei confronti di chi è impegnato a garantire la sicurezza pubblica.

Tra i punti centrali dell’ordine del giorno figura la solidarietà alle Forze dell’Ordine. Ungaro e Stellato sottolineano l’importanza di riconoscere il valore del servizio svolto quotidianamente dagli operatori, accompagnando tale riconoscimento con un impegno concreto per tutelarne la dignità professionale e garantire condizioni di lavoro adeguate. I consiglieri richiamano, inoltre, l’attenzione sulle conseguenze della violenza per le persone coinvolte: dai cittadini feriti agli esercenti che subiscono danni alle proprie attività, fino a chi vede compromessa la possibilità di vivere e lavorare in sicurezza.

Con l’ordine del giorno, Ungaro e Stellato chiedono al Consiglio comunale, al sindaco e alla giunta di sostenere, nelle sedi competenti, le iniziative necessarie a prevenire e contrastare questi fenomeni, affinché i responsabili siano chiamati a rispondere delle proprie condotte nel rispetto della legge, delle garanzie costituzionali e del principio di responsabilità individuale.

La proposta prevede anche un impegno specifico per Taranto, attraverso iniziative rivolte alle scuole, alle associazioni e alle realtà del territorio, con particolare attenzione ai giovani: “L’obiettivo è promuovere la cultura della legalità, il rispetto delle istituzioni e una partecipazione democratica che si esprima in forme pacifiche. I due consiglieri auspicano che dal Consiglio comunale possa arrivare un segnale condiviso: difendere la libertà di manifestazione, condannare senza ambiguità ogni forma di violenza e sostenere chi opera quotidianamente al servizio della collettività”.