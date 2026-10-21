Consiglio comunale a porte chiuse, si al Piano di illuminazione comunale e all’intesa col Politecnico di Bari

di Maria D’Urso

Approvati anche due debiti fuori bilancio, di cui uno di 800mila euro di forniture elettriche. La stampa resta fuori, per la prima volta, a causa del mal tempo mentre vengono ricevuti i manutentori del verde, che continuano la loro protesta

Approvato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Urbana Comunale. Il semaforo verde è arrivato oggi pomeriggio a Palazzo di Città, con 18 voti favorevoli, compreso quello del sindaco Piero Bitetti, nel corso di una breve e quiete seduta, per quanto è stato possibile apprendere dallo streaming, del Consiglio comunale. Il documento delinea il quadro conoscitivo dello stato degli impianti di illuminazione pubblica e dei relativi impatti sul territorio, individuando gli interventi necessari per adeguarli alle normative europee e ministeriali. L’assise ha dato il via libera anche allo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Taranto, la Provincia e il Politecnico di Bari per la concessione in comodato d’uso gratuito, per 25 anni, di locali destinati all’Istituto superiore Augusto Righi.

Debiti fuori bilancio: 800mila euro per l’energia elettrica

Si anche ai debiti fuori bilancio. Uno dei due provvedimenti riguarda una somma di 800mila euro a carico del Comune, legata a mancati pagamenti delle forniture di energia elettrica, il cui importo sarebbe raddoppiato a causa dei contenziosi e dei ritardi accumulati. Nel corso del dibattito, il segretario generale ha preso in carico la richiesta di chiarimenti avanzata dal consigliere di minoranza Giampaolo Vietri, di Fratelli d’Italia. Il consigliere ha chiesto di conoscere le responsabilità relative alla vicenda e di sapere se, all’epoca dei fatti, fosse stata avviata un’istruttoria amministrativa per accertare eventuali responsabilità. Una questione tutt’altro che secondaria, considerata la cifra in gioco e la necessità di comprendere come si sia arrivati a un debito di tale entità.

Nel ricordo di D’Elia

Prima dell’avvio dei lavori, la capogruppo del Partito Democratico Alexia Serio ha richiamato l’attenzione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno, tema al centro delle iniziative del mese di ottobre, sottolineando la necessità che l’impegno non si esaurisca in una ricorrenza e che diventi un’abitudine consolidata. Poi, su richiesta del consigliere dem Luca Contrario, l’assise ha svolto un minuto di silenzio per ricordare Annibale D’Elia, il dirigente regionale scomparso ieri in seguito a un tragico incidente stradale. Del numero uno del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia restano le idee, i progetti e l’impegno profuso nelle politiche giovanili, tra cui “Bollenti Spiriti”, un modello che ha riscosso grande successo in Italia.

Maltempo e disagi dentro e fuori Palazzo di Città

La seduta si è svolta a porte chiuse, su espressa richiesta e comunicazione ufficiale del presidente del Consiglio comunale Gianni Liviano. La motivazione? Il maltempo, che avrebbe reso impossibile consentire l’accesso ai lavori, anche ai rappresentanti della stampa. Una premura, evidentemente, dettata dalla volontà di tutelare tutti dai disagi provocati dalla pioggia. Resta però una curiosità: nelle precedenti sedute, anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse, il Consiglio si è regolarmente svolto senza che il maltempo imponesse di abbassare le serrande dell’informazione. E così, mentre fuori pioveva, dentro Palazzo di Città si è scelto di chiudere le porte e lasciar vedere, in parte dallo streaming e senza l’ausilio dei media, cosa accade in sala consiliare.

La protesta dei manutentori del verde

A differenza della stampa, i manutentori del verde guidati da Salvatore Stasi, dello Slai Cobas, sono riusciti a entrare a Palazzo di Città. Dopo una breve attesa, sono stati ricevuti dall’assessore all’Ambiente e da alcuni consiglieri comunali: “Non siamo d’accordo con quanto sancito durante lo scorso Consiglio monotematico – ha ribadito Stasi ai microfoni di CosmoPolis – perché il documento approvato lascia totale mano libera alle ditte”. Il sindacalista ha spiegato che, se il Comune intende garantire il mantenimento della vecchia clausola, è necessario integrare il documento attraverso una mozione congiunta. Tra le richieste avanzate c’è anche quella di accelerare le procedure di verifica delle presunte violazioni contestate a una delle due aziende coinvolte, affinché non possa beneficiare di eventuali irregolarità. I manutentori hanno, inoltre, chiesto che venga formalmente riconosciuta e garantita la priorità nell’impiego ai lavoratori che hanno maturato il maggior numero di anni di servizio: “Noi non ci fermiamo e ci presenteremo ogni volta che verrà convocato il Consiglio comunale. Devono rispondere alle nostre richieste perché i lavoratori hanno tutto il diritto di essere ascoltati e tutelati” ha concluso Stasi, ribadendo la volontà dei lavoratori di proseguire la lotta sindacale finché non arriveranno risposte concrete.