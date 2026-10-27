Cozza tarantina, il Pd: Bene lo stop al seme estero, ora aiuti ai mitilicoltori”

Filippetti e Tursi plaudono alla decisione sul Mar Piccolo e chiedono all’Amministrazione comunale interventi concreti per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi produttiva e dalla moria del novellame

“Accogliamo con soddisfazione la decisione di non procedere con l’introduzione di seme estero nel Mar Piccolo, una scelta che va nella direzione della tutela della Cozza Nera Tarantina, simbolo della nostra città e patrimonio identitario, culturale ed economico che abbiamo il dovere di preservare.” Così in una nota Anna Filippetti, segretaria provinciale del Pd Ionico, e Giuseppe Tursi, segretario cittadino.

“La cozza tarantina non è un prodotto qualsiasi: rappresenta la nostra storia, le nostre tradizioni, il sapere dei mitilicoltori e il legame profondo tra Taranto e il suo mare. Difenderne l’identità significa tutelare un patrimonio che appartiene all’intera comunità e che deve essere salvaguardato oggi e per le future generazioni.

Questa vicenda, tuttavia, ci consegna anche una riflessione importante sul metodo. – Sottolineano – Decisioni che incidono così profondamente sul territorio, sulle sue produzioni tipiche e sul futuro di un intero comparto devono essere sempre precedute dall’ascolto e dalla condivisione con le associazioni, gli operatori del settore e la cittadinanza. Il confronto preventivo è fondamentale per evitare incomprensioni, alimentare inutili contrapposizioni e garantire che le scelte amministrative siano comprese e condivise dalla comunità.

La tutela della cozza tarantina, inoltre, non può prescindere dalla tutela di chi, con il proprio lavoro, ne garantisce ogni giorno la produzione. Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno attraversando i mitilicoltori a causa della crisi produttiva e della moria del novellame. – Si legge nella nota – Per questo siamo certi che l’Amministrazione comunale saprà ora individuare e mettere in campo, insieme agli altri livelli istituzionali, soluzioni concrete per sostenere e ristorare i lavoratori colpiti, salvaguardando il reddito delle famiglie e la continuità delle attività produttive.

Come Partito Democratico Ionico, così come detto all’inizio di questa vicenda, continueremo a sostenere ogni iniziativa capace di proteggere la Cozza Nera Tarantina, valorizzare il Mar Piccolo e garantire dignità e prospettive a chi vive del lavoro del mare.” Concludono Filippetti e Tursi.