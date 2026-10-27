martedì 27 Ottobre 26
CP

Cozza tarantina, il Pd: Bene lo stop al seme estero, ora aiuti ai mitilicoltori”

Politica

Articoli Correlati

Taranto, il Partito Liberaldemocratico si rafforza: Ruggieri è segretario cittadino

CP -
Il giornalista e docente torna all'impegno politico diretto. Renzullo: "Una figura di esperienza e competenza per rafforzare la nostra presenza sul territorio e costruire...
Read more

Bitetti sulla moria delle cozze: “Nessuna deroga è stata decisa”

CP -
Il sindaco di Taranto chiarisce la posizione del Comune sull’eventuale reimmissione di seme non autoctono nel Mar Piccolo. "Il parere scientifico è imprescindibile". Domani...
Read more

Crisi della cozza tarantina, Stellato e Ungaro chiedono ristori e tutele

CP -
Dopo le morie di novellame associate alle alte temperature, Forza Italia sollecita una ricognizione dei danni, aiuti alle aziende e interventi per garantire la...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand