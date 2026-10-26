Crisi della cozza tarantina, Stellato e Ungaro chiedono ristori e tutele

Dopo le morie di novellame associate alle alte temperature, Forza Italia sollecita una ricognizione dei danni, aiuti alle aziende e interventi per garantire la continuità occupazionale

Difendere la cozza nera tarantina e l’equilibrio ambientale del Mar Piccolo, senza lasciare sole le imprese e i lavoratori della mitilicoltura alle prese con una crisi che minaccia la continuità produttiva. È questo l’obiettivo della mozione urgente presentata dai consiglieri comunali di Forza Italia Massimiliano Stellato e Rosario Ungaro, che chiedono di mantenere le tutele previste dall’ordinanza sindacale n. 8 del 26 settembre 2022 e di non procedere alla prospettata deroga per la reimmersione di seme e mitili non autoctoni o privi di certificazione.

Al centro dell’iniziativa c’è la salvaguardia di una produzione che rappresenta una componente fondamentale della storia, dell’economia e dell’identità culturale di Taranto. La cozza nera tarantina, riconosciuta come Presidio Slow Food, è infatti un patrimonio di tradizioni e competenze, oltre che una risorsa economica da cui dipende il sostentamento di numerose famiglie.

La mozione punta ad affrontare le difficoltà del comparto dopo le morie di novellame associate all’innalzamento delle temperature estive. Per individuare interventi mirati, Stellato e Ungaro chiedono una ricognizione delle perdite accertate, delle aziende coinvolte, della disponibilità di seme locale e delle necessità legate al prossimo ciclo produttivo.

Tra le proposte figura la convocazione urgente di un tavolo di confronto con le rappresentanze del settore, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni interessate, con il coinvolgimento di Regione Puglia, ASL Taranto, ARPA Puglia, CNR e Capitaneria di porto.

Accanto alle misure di tutela ambientale, i consiglieri sollecitano interventi economici a sostegno delle aziende e dell’occupazione. La richiesta è di coinvolgere le amministrazioni regionali e statali per valutare ristori sulle perdite documentate, strumenti per garantire la continuità lavorativa e misure che facilitino l’accesso al credito.

La proposta comprende anche la verifica della possibilità, nel rispetto della normativa vigente e d’intesa con gli enti competenti, di rateizzare o differire gli oneri concessori e gli altri pagamenti a carico delle imprese in difficoltà.

Sul fronte della ripartenza, la mozione indica la necessità di un programma per la captazione e l’impiego di seme autoctono, da sviluppare con il supporto degli organismi scientifici e delle rappresentanze produttive. Previsti inoltre il monitoraggio delle temperature e interventi di prevenzione delle morie, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del comparto agli effetti delle condizioni ambientali.

Un altro punto riguarda i controlli sulla provenienza, sulla movimentazione e sulla tracciabilità dei lotti. I firmatari chiedono, infine, che qualsiasi eventuale decisione in deroga alle tutele vigenti sia preventivamente motivata al Consiglio comunale e accompagnata dalle valutazioni degli enti competenti sui possibili rischi ambientali, sanitari e genetici.

“L’obiettivo è dare al settore una prospettiva di ripresa che tenga insieme lavoro, qualità della produzione e salvaguardia del Mar Piccolo”, concludono Stellato e Ungaro.