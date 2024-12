DC, Errico commissario provinciale

di Angelo Nasuto

Si avvicinano gli appuntamenti elettorali e i partiti, anche quelli che si riteneva non ci fossero più, organizzano i propri gruppi dirigenti

Teresa Errico, già consigliere comunale è stata nominata Commissario Provinciale della Democrazia Cristiana con Rotondi per la provincia di Taranto. La nomina, firmata dal Commissario Regionale Aldo D’Onghia insieme ai vertici del partito, rappresenta un nuovo passo nella fase di rilancio della storica formazione politica.

“Sono onorata e fiera della fiducia che mi è stata accordata – ha affermato la Errico – e motivata a proseguire un percorso di crescita per il nostro territorio. La mia esperienza politica, maturata anche nel Comune di Massafra, mi ha insegnato l’importanza di rappresentare i cittadini con responsabilità e impegno”.

Per la neocommissaria del gruppo partitico la Democrazia Cristiana con Rotondi ha una missione chiara: riportare al centro del dibattito politico i valori fondanti della nostra storia, offrendo una visione concreta e inclusiva per affrontare le sfide del futuro. La nomina di Teresa Errico avviene in un momento cruciale per il partito, che sta vivendo una fase di rinnovamento e rilancio a livello nazionale. Lo scorso gennaio 2024, a trent’anni dallo scioglimento della Democrazia Cristiana, è stato presentato alla Camera dei Deputati il nuovo simbolo del partito. Un’immagine innovativa che, accanto alla scritta “DCR”, include la “balena bianca”, un richiamo all’iconico soprannome coniato dal giornalista Giampaolo Pansa per descrivere la resilienza della Democrazia Cristiana, simbolo di forza e capacità di rigenerazione.

La Democrazia Cristiana con Rotondi si propone oggi come una forza politica di ispirazione centrista, atlantista, europeista e solidarista, con una particolare attenzione ai giovani con l’obiettivo di attrarre le nuove generazioni, coinvolgendole in un progetto culturale e politico che riparte dai territori.

“Il nostro partito vuole essere presente nelle piazze, sia fisiche che virtuali – prosegue Errico – per creare un dialogo costante con la popolazione, valorizzando le peculiarità locali e affrontando insieme le sfide del nostro tempo.” La provincia di Taranto, con la sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo, rappresenta un territorio chiave per lo sviluppo e l’innovazione. “Dobbiamo trasformare le nostre potenzialità in opportunità concrete – sottolinea l’ex membro del Consiglio Comunale – puntando sulla sostenibilità, sulla valorizzazione delle eccellenze locali e sull’inclusione. Dal porto di Taranto alle bellezze naturali e culturali della provincia, possiamo costruire un modello di crescita che coniughi tradizione e innovazione.”

Anche se il rilancio del partito passa anche attraverso una visione politica ampia e coraggiosa, la Errico ha evidenziato la necessità di rafforzare l’identità del centro-destra, offrendo una proposta credibile e coerente che sappia coinvolgere i cittadini, in particolare quelli che negli ultimi anni si sono allontanati dalle urne. Perché la politica deve tornare a essere uno strumento di servizio e di ascolto, capace di rispondere alle esigenze reali delle persone. E questo si potrà ottenete per la Errico solo con un approccio inclusivo e responsabile, restituendo fiducia ai cittadini.

“Il nostro impegno – conclude – è quello di costruire un partito aperto, in dialogo con la società civile e capace di unire diverse esperienze, dalla dimensione civica a quella politica Solo lavorando insieme possiamo affrontare le sfide globali con visioni locali e restituire alla politica il ruolo di guida e servizio per il bene comune.”

Il partito punta, inoltre, a promuovere progetti strategici per la provincia di Taranto, con particolare attenzione al turismo sostenibile, all’agricoltura di qualità, alla transizione ecologica e alla logistica avanzata. La centralità del Mediterraneo offre un’opportunità unica per affermare il territorio come polo di sviluppo e innovazione. E con questa nomina, la Democrazia Cristiana con Rotondi rafforza la propria presenza sul territorio, pronta a fare la differenza nelle prossime elezioni amministrative e a guidare la provincia verso un futuro di crescita e progresso condiviso.