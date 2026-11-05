giovedì 5 Novembre 26
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Decarbonizzazione, Filippetti (PD): “Scippati 720 milioni. Il Governo toglie il futuro alla città e ai lavoratori”  

Politica

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