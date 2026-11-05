Decarbonizzazione, Filippetti (PD): “Scippati 720 milioni. Il Governo toglie il futuro alla città e ai lavoratori”  

“Dopo le promesse, gli annunci e i rinvii, adesso vengono meno anche le risorse che dovevano garantire una prospettiva di riconversione industriale e ambientale. Comprendiamo perché Giorgia Meloni faccia così fatica a mettere piede nella nostra città. Qui non bastano più le passerelle e le fotografie: servono fatti, risorse e rispetto”

“Scippato a Taranto i 720 milioni destinati alla decarbonizzazione. Dopo le promesse, gli annunci e i rinvii, adesso vengono meno anche le risorse che dovevano garantire una prospettiva di riconversione industriale e ambientale.” Lo afferma in una nota la segretaria provinciale del Pd Ionico, Anna Filippetti.

“Il disegno di questo Governo, un pezzo alla volta, sta diventando sempre più evidente: lasciare Taranto senza futuro, i lavoratori senza certezze e i cittadini senza risposte. Comprendiamo perché Giorgia Meloni faccia così fatica a mettere piede nella nostra città. Qui non bastano più le passerelle e le fotografie: servono fatti, risorse e rispetto.

Presidente Meloni, non le viene il dubbio di aver sbagliato un po’ troppe volte con Taranto? – Conclude – E soprattutto, quanto ancora pensa che questa città possa pagare il prezzo dei vostri errori?”