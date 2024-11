Di Cuia: “Chiesta audizione urgente per rischio chiusura reparto neonatologia”

“Per il reparto in questione, che rientra nella medicina d’urgenza, sarebbero previsti su carta quattordici medici, ma attualmente sono solo sette e fra poche settimane il numero scenderà a tre, costringendo quindi a chiudere i battenti con conseguenze inaccettabili”

“Una situazione gravissima denunciata oggi da un medico in servizio nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, che rischia di chiudere a breve proprio per mancanza di medici. Per questo, depositerò nelle prossime ore una richiesta di audizione urgente in Commissione Sanità dell’assessore regionale, del capo dipartimento e del direttore generale della Asl di Taranto.” Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia.

“Per il reparto in questione, che rientra nella medicina d’urgenza, sarebbero previsti su carta quattordici medici, ma attualmente sono solo sette e fra poche settimane il numero scenderà a tre, costringendo quindi a chiudere i battenti con conseguenze inaccettabili. –Sottolinea – Se l’unità intensiva fosse condannata alla chiusura, i neonati con patologie dovrebbero essere trasferiti a Bari, Lecce o Foggia ed è chiaro che si tratterebbe di trasferimenti estremamente delicati.

Una situazione di criticità che si ripete ciclicamente e sulla quale annuncio fin da ora che non cederò di un millimetro ed esperirò ogni strada utile a raggiungere l’obiettivo del potenziamento del numero dei medici nel reparto. E’ un obiettivo “minimo”, il minimo sindacale, perché parliamo di un reparto che garantisce la piena operatività di un punto nascite in cui nascono circa duemila bambini l’anno e che da sempre ha rappresentato, da quando il compianto Oronzo Forleo ne assunse la guida sino ad oggi, un’eccellenza della sanità ionica. – Conclude Di Cuia – Una chiusura sarebbe uno schiaffo inaccettabile e ingiusto per tutta la comunità ionica”.