di Maria D’Urso

Lascio la delega alle aree periferiche ma resto leale all’Amministrazione Bitetti. Considero giuste le dimissioni di Nacci da Kyma Ambiente. Intervista al capogruppo di Azione in Consiglio comunale

Per le elezioni politiche 2027 Azione avrebbe già il suo candidato tarantino. Vincenzo Di Gregorio, consigliere comunale dell’amministrazione Bitetti e attualmente capogruppo in maggioranza del partito centrista, liberale ed europeista di Carlo Calenda, contattato da CosmoPolis, conferma che l’iniziativa è in pista: “Sì, io ci sono e, come sempre, rinnovo la mia disponibilità a sostegno del mio territorio. Le modalità della candidatura e il percorso da seguire, ovviamente, saranno concordati insieme al partito e ai segretari nazionale e regionale”.Risponde con schiettezza, la stessa con cui affronta anche la domanda su come proceda il suo percorso politico locale.

Ci conferma, infatti, che nei giorni scorsi ha protocollato le dimissioni dalla delega alle aree periferiche della città e alla Marina di Taranto, ricevuta a metà settembre, per mancanza di “collaborazione”. Si tratta di una scelta maturata in seguito ad alcuni atteggiamenti da parte di determinati assessorati che lo stesso Di Gregorio non avrebbe digerito nel corso degli ultimi mesi: “Ho scritto delle lettere agli assessorati da cui, per ovvie ragioni, legate essenzialmente alle varie problematiche, ho chiesto delle interlocuzioni. Sollecitazioni a cui non hanno avuto, evidentemente, mai il garbo di rispondere. Del resto, I problemi li conosciamo bene e riguardano soprattutto le periferie, per le quali mi sono sempre speso e continuerò a farlo”. Tuttavia, precisa il consigliere di Azione che questo “non comporta una mancanza di fiducia nel sindaco Piero Bitetti”, così come la sua “posizione all’interno del perimetro di maggioranza resta invariata”.

Che si tratterebbe, dunque, di un atteggiamento reiterato, legato anche a una discordanza con l’apparato amministrativo, nel quale dirigenti e addetti ai lavori scarseggiano, rendendo più difficile per gli assessori gestire i propri incarichi? Di Gregorio ci risponde facendo riferimento, innanzitutto, alla carenza di personale: “È un sistema che va in difficoltà per diversi motivi, a partire dal fattore numerico. Consideri che dal prossimo 20 dicembre, a esempio, venti funzionari ci lasceranno perché vincitori del concorso dell’INPS. Mi duole dirlo, perché si tratta di personale con esperienza. Del resto, ho sempre sostenuto che i rapporti istituzionali siano una cosa e quelli personali un’altra. Però, è anche vero che in molti non comprendono il ruolo che svolgono”.

Su Kyma Ambiente (ex Amiu), la municipalizzata dell’igiene urbana di cui l’Ente civico è socio unico, altra questione spigolosa che l’amministrazione sta affrontando negli ultimi tempi, Di Gregorio è netto sull’ipotesi della liquidazione: “Sì, è al vaglio e per cui dovremmo andare fino in fondo. La prossima settimana arriverà il nuovo amministratore, anche se al momento non ci sono ancora nomi. Sono stato tra quelli che hanno richiesto le dimissioni dell’ing. Gaetano Nacci, perché il bilancio era stato bocciato dal Collegio sindacale, dai Revisori dei conti e anche dal Controllo analogo. Inoltre, il clima che si è creato con i sindacati ha dato ulteriore prova di quanto fosse lontano dalla città. Noi vogliamo risanare l’azienda e mantenere il personale, garantendo un servizio di qualità ai cittadini. Non è facile ma stiamo seriamente lavorando affinchè ci siano tutte queste possibilità”.