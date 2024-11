Dup, Festinante: “La maggioranza non si è presentata in Aula”

Le affermazioni del consigliere comunale del gruppo Svolta Liberale a seguito della seduta rinviata quest’oggi per mancanza del numero legale. Riportiamo integralmente la nota

“Oggi in aula dovevamo discutere del documento unico di programmazione 2025/2027, lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che costituisce il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione, la maggioranza non si è presentata in aula. Ancora una volta, alle belle parole dei comunicati stampa, segue l’impietosa incapacità di amministrare questa città. Il nostro ruolo, per l’ennesima volta, oggi non poteva essere che quello di mostrare ai cittadini tarantini, il menefreghismo di questa maggioranza nel rispettare le sedi istituzionali. Speriamo che al più presto questo cambio di passo si possa trasformare in un cambio di sindaco, per il bene della nostra città!”.