Emanuele Fago lascia il PSI e aderisce al PD

L’ex segretario cittadino socialista di Taranto e consigliere nazionale annuncia l’uscita dal partito e l’iscrizione al circolo Franco Semeraro di Talsano. “Una scelta maturata nel tempo”

Emanuele Fago, già segretario cittadino del Partito Socialista Italiano di Taranto e consigliere nazionale del PSI, lascia tutti gli incarichi nel partito e aderisce al Partito Democratico, iscrivendosi al circolo “Franco Semeraro” di Talsano. Una scelta, spiega, maturata dopo una lunga riflessione e dettata dalla volontà di proseguire il proprio impegno politico in un contesto più vicino alla sua visione della militanza.

“È una scelta maturata nel tempo che sento oggi necessaria”, afferma Fago in una nota, sottolineando la continuità tra la nuova adesione e la propria storia politica. “Resto socialista nei valori, nelle idee e nella cultura politica che hanno accompagnato il mio impegno pubblico”. Tra i principi che rivendica figurano la libertà, la giustizia sociale, l’Europa, la democrazia e l’antifascismo, valori che, spiega, intende continuare a perseguire da militante del PD.

Alla base della decisione c’è anche il rapporto con il circolo di Talsano, nel quale Fago sostiene di aver ritrovato lo spirito della partecipazione politica e della militanza sul territorio. “Ho ritrovato la solidarietà fra i compagni, valori e ideali a me comuni e tanta voglia di fare politica pragmaticamente sul territorio ogni giorno”, dichiara.

Nella nota, l’ex dirigente socialista chiarisce di voler lasciare il PSI senza rancore, pur riconoscendo una distanza crescente tra il percorso intrapreso dal partito e la propria visione politica. “Perché continuare a militare in un luogo politico che non senti più nelle tue corde?”, si chiede, spiegando così le ragioni dell’adesione al PD e, in particolare, al circolo di Talsano, che considera vicino alla propria idea di impegno politico.

Fago conclude con un ringraziamento ai compagni con cui ha condiviso gli anni di militanza nel PSI, le battaglie, le idee, le speranze e le delusioni. A loro rivolge “gratitudine, affetto e rispetto” per la fiducia ricevuta durante il suo mandato da segretario cittadino e consigliere nazionale.

“Da oggi continuerò il mio impegno politico nel Partito Democratico con la stessa passione di sempre e con il mai domito desiderio di lottare per una società più giusta”, conclude.