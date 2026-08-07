Emergenza caldo, ecco come si organizza Massafra

di Angelo Nasuto

È un’iniziativa che offre un supporto concreto alle persone anziane sole o in condizioni di particolare difficoltà durante il periodo estivo. Il servizio sarà operativo fino al 4 settembre

Emergenza caldo: il Comune di Massafra attiva un servizio di assistenza per le persone anziane sole e in difficoltà L’Amministrazione comunale di Massafra della sindaca, Giancarla Zaccaro, insieme con l’assessore alle politiche sociali Francesco Cacciapaglia e l’assessore alla polizia locale Michele Bommino, rinnova il proprio impegno a favore delle fasce più fragili della popolazione attraverso l’attivazione del Servizio Emergenza Caldo.

È un’iniziativa che offre un supporto concreto alle persone anziane sole o in condizioni di particolare difficoltà durante il periodo estivo. Il servizio sarà operativo fino al 4 settembre, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 10.00 e le 12.00, contattando il numero 099 8858404.

Attraverso questo servizio sarà possibile richiedere assistenza per lo svolgimento di piccole commissioni urgenti e indispensabili, riducendo così la necessità di esporsi per anziani o comunque categorie a rischio alle elevate temperature che, soprattutto nei soggetti più fragili, possono rappresentare un serio rischio per la salute. Tali richieste saranno raccolte da un operatore incaricato e, in collaborazione con la Protezione Civile Comunale (coadiuvata dal Comandante della Polizia Locale, Mirko Tagliente), verranno valutate e gestite nel più breve tempo possibile.

“Nei periodi di maggiore caldo – dichiarano il sindaco Zaccaro, l’Assessore ai Servizi Sociali Francesco Cacciapaglia e l’Assessore alla Polizia Locale Michele Bommino – è fondamentale mettere in campo strumenti concreti di vicinanza e sostegno. Invitiamo i cittadini a segnalare eventuali situazioni di bisogno e a diffondere il più possibile questa iniziativa, affinché nessuno resti solo durante le giornate più difficili”. L’Amministrazione comunale rinnova, infine, l’invito a tutta la cittadinanza a prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai vicini di casa e a chi vive in condizioni di fragilità, ricordando che anche un piccolo gesto può fare la differenza.