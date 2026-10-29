Ex Ilva, Borraccino: “Il Governo non abbandoni i 20mila lavoratori”

La Cassazione conferma la sospensione dell’area a caldo e respinge i ricorsi contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il consigliere regionale Pd chiede interventi concreti per tutelare l’occupazione e riprogrammare il futuro economico di Taranto e Genova

“Dalla Cassazione giunge la conferma della sospensione definitiva dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto e il rigetto di tutti i ricorsi contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano. I giudici non transigono: ‘sono fondati i rilievi sulla presenza di pericoli gravi e rilevanti per la salute e l’ambiente’.” Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico, Cosimo Borraccino.

“Permane l’incertezza sul futuro del siderurgico che conta 9.600 dipendenti diretti e ha chiesto la CIG (cassa integrazione) per 8.600 unità, oltre a rifornire altri impianti siderurgici italiani. Occorre salvaguardare il sacrosanto e non negoziabile diritto alla salute. Adesso va garantito il diritto al lavoro. – Sottolinea – A questi vanno aggiunti gli operai di ILVA in AS e i lavoratori dell’indotto. Tra Taranto Genova e Novi Ligure, parliamo di circa ventimila operai che realmente rischieranno ora di restare a casa.

Adesso servono risposte concrete da parte del Governo, non si possono abbandonare ventimila persone al loro destino né tantomeno si può pensare soltanto alla logica degli ammortizzatori sociali, perché da un lato impoverirebbe il reddito di queste ventimila famiglie e dall’altro farebbe perdere ventimila ULA (unità lavorative annue) delle realtà dove insiste l’acciaieria. – Conclude Borraccino – Serve riprogrammare il futuro economico di Taranto e Genova”.