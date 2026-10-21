Ex Ilva, Europa Verde-AVS a Bitetti: “La salute non può essere subordinata alla produzione”

Carbotti, Mariggiò e D’Amato contestano la presa di distanza del sindaco dalla manifestazione del 17 ottobre e chiedono un tavolo pubblico sulla riconversione industriale

Un confronto pubblico sul futuro dell’ex Ilva, impegni concreti per superare il modello industriale inquinante e una posizione più netta dell’Amministrazione comunale sulla tutela della salute. Sono le richieste contenute nella lettera che Giovanni Carbotti, portavoce cittadino di Europa Verde-AVS a Taranto, Anna Mariggiò, componente del Consiglio nazionale federale, e Rosa D’Amato, commissaria regionale per la Puglia, hanno indirizzato al sindaco Piero Bitetti.

Al centro dell’iniziativa, la presa di distanza del primo cittadino dalle ragioni della manifestazione del 17 ottobre, che, secondo i firmatari, ha portato in piazza circa 10mila persone per chiedere salute, lavoro e un futuro alternativo alla monocultura dell’acciaio. “La Sua presa di distanza dalle ragioni della manifestazione e dalle 10.000 persone che hanno chiesto salute, lavoro e un futuro oltre la monocultura dell’acciaio è per noi incomprensibile”, scrivono gli esponenti di Europa Verde-AVS.

La mobilitazione, sottolineano, ha coinvolto cittadini, lavoratori, famiglie, giovani, associazioni e realtà sociali, riportando al centro il conflitto che da anni attraversa il territorio: quello tra la tutela della salute e la salvaguardia dell’occupazione. Una questione che, secondo i firmatari, non può essere archiviata né ignorata dall’Amministrazione comunale.

“Nessuna transizione può essere realizzata ignorando queste paure o lasciando sole le comunità”, si legge nella lettera. Per Europa Verde-AVS, la riconversione deve accompagnarsi a garanzie occupazionali, sostegno al reddito, formazione e nuove opportunità professionali, affinché il diritto alla salute non venga contrapposto a quello al lavoro.

Gli autori della lettera richiamano quindi gli impegni assunti durante la campagna elettorale, a partire dall’inserimento nel programma della chiusura dell’area a caldo, dall’opposizione a nuovi impianti inquinanti, dalle bonifiche delle aree interne ed esterne agli impianti Ilva e dalla riqualificazione dei lavoratori del settore.

Obiettivi che, sostengono, devono tradursi in decisioni coerenti. “Il richiamo a un’ipotetica e improbabile decarbonizzazione non risponde alla richiesta di superare il modello industriale inquinante che ha segnato la città e la provincia”, affermano Carbotti, Mariggiò e D’Amato.

Da qui la richiesta di un cambio di passo politico. Secondo i tre esponenti, le scelte sul futuro industriale di Taranto non possono essere continuamente rinviate alle pronunce dei tribunali, ma richiedono un’assunzione diretta di responsabilità da parte delle istituzioni.

La proposta è convocare un tavolo pubblico che coinvolga cittadini, comitati, associazioni, sindacati, lavoratori e imprese, con l’obiettivo di individuare tempi, strumenti e garanzie per il percorso di riconversione. Il confronto, precisano, dovrà partire da un principio irrinunciabile. “La salute non può essere subordinata ad alcun tipo di produzione”. Su questa base, aggiungono, sarà necessario costruire alternative credibili per il territorio e offrire risposte concrete ai lavoratori preoccupati per il proprio futuro occupazionale.

La lettera si chiude con un appello diretto al sindaco e alla maggioranza affinché guidino il percorso coinvolgendo l’intero Consiglio comunale. Per i firmatari, ricomporre le fratture della comunità tarantina richiede ascolto, una direzione politica chiara e impegni pubblici verificabili. “L’apertura di questo percorso e il riconoscimento delle ragioni di chi ha manifestato per il diritto alla salute sono condizioni essenziali”, concludono Carbotti, Mariggiò e D’Amato.