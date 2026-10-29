Ex Ilva, il Governo dopo la Cassazione: “Non ci sottrarremo alle nostre responsabilità”

L’esecutivo ribadisce la linea già illustrata nel decreto-legge e nell’incontro con i sindacati. La sentenza, ancora da approfondire, aggiunge nuove difficoltà a un percorso già complesso. Riportiamo integralmente la nota

Il Governo non può che prendere atto della pronuncia della Cassazione su ex Ilva, che disattende le motivate conclusioni della Procura generale della stessa Cassazione.

Lo stesso Governo non si sottrarrà all’esercizio delle proprie responsabilità, come ha fatto finora, come confermato dal decreto-legge entrato in vigore qualche giorno fa e come ribadito nell’incontro con i sindacati svolto a Palazzo Chigi martedì scorso.

È evidente che questa sentenza, il cui contenuto va approfondito, complica ulteriormente un percorso che è stato sempre più difficile e costellato da ogni tipo di ostacoli.