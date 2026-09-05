Ex Ilva, Meloni: “Tutelare salute e occupazione è il nostro obiettivo”

La Premier è intervenuta sulla questione dello stabilimento siderurgico dal palco dell’evento organizzato a Bari da Fratelli d’Italia per celebrare il record di durata dell’esecutivo nella storia repubblicana

“È la più complessa delle questioni, anche perché vede sul territorio tanto chi vorrebbe la sua chiusura, quanto chi vorrebbe salvaguardare la produzione, l’occupazione e il valore dell’indotto”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene sulla questione dell’ex Ilva di Taranto dal palco dell’evento organizzato a Bari da Fratelli d’Italia per celebrare il record di durata dell’esecutivo nella storia repubblicana.

Nel suo intervento, la premier ha affrontato il dossier dello stabilimento siderurgico, sottolineando le differenti posizioni presenti sul territorio e richiamando le condizioni nelle quali il Governo ha trovato l’ex Ilva, oltre agli interventi messi in campo per garantire la continuità produttiva.

“Non devo ricordare, perché è nota a tutti, la situazione che abbiamo trovato e gli sforzi che abbiamo fatto per garantire la prosecuzione delle attività, anche con molte risorse che sono state investite”, ha aggiunto Meloni.

La presidente del Consiglio ha quindi assicurato che l’azione dell’Esecutivo proseguirà attraverso il confronto con le istituzioni territoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali. “Il nostro obiettivo – ha concluso Giorgia Meloni – è tutelare la salute pubblica, ma anche preservare un patrimonio industriale che è importante per la Puglia e per la nazione intera”.