Ex Ilva, Salis: “Accelerare la vendita e tutelare i lavoratori”

Dopo la pronuncia della Cassazione sull’area a caldo di Taranto, la sindaca di Genova chiede garanzie sulla continuità produttiva, sul reddito dei dipendenti e sulla tenuta dell’indotto

La sentenza della Cassazione sulla chiusura dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto impone un’accelerazione sulla vendita dello stabilimento e sul futuro degli impianti del gruppo. A sottolinearlo è la sindaca di Genova, Silvia Salis, che chiede al governo risposte immediate per tutelare la produzione siderurgica, l’occupazione e la continuità operativa degli stabilimenti.

“La pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce definitivamente il quadro nazionale in cui ci muoviamo”, afferma Salis in una nota. “Non è più tempo di attendere: la procedura di vendita deve essere definita con la massima urgenza. Dal suo esito dipendono la salvaguardia di una produzione strategica per il Paese come l’acciaio, la riqualificazione degli impianti e, soprattutto, il futuro di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie”.

La sindaca sollecita quindi l’esecutivo a intervenire, richiamando il documento congiunto sottoscritto con gli amministratori locali dei territori del Nord che ospitano gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia. “La crisi ha raggiunto una soglia insostenibile. Pretendiamo risposte immediate su questioni non più rinviabili”, sottolinea.

Per Genova, una delle priorità è garantire la continuità produttiva dello stabilimento, anche attraverso il ricorso temporaneo a materie prime provenienti dall’esterno. Salis chiede inoltre un piano trasparente sugli ordini, la piena tutela dell’indotto e garanzie sulla continuità del reddito dei lavoratori. “Il Comune di Genova continuerà a fare fronte comune con i lavoratori, senza sosta, fino all’individuazione di una soluzione definitiva all’altezza della gravità della crisi”, conclude la sindaca.