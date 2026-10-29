Ex Ilva, Tajani: “Non intendiamo chiudere. Il governo va avanti”

“L’ambiente va rispettato ma il governo e’ fortemente impegnato”

Sull’Ilva “il governo va avanti” e non vuole che l’acciaieria chiuda. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, interpellato sulla decisione della Cassazione, che ha confermato la chiusura dell’area a caldo. “Il governo sta andando avanti dopo queste sentenze, non abbiamo intenzione di chiudere il piu’ grande sito di acciaio in Europa”, ha aggiunto Tajani, “l’ambiente va rispettato ma il governo e’ fortemente impegnato”. A chi gli chiedeva se lo Stato sarebbe entrato nel capitale di Ilva, Tajani ha risposto: “Vedremo che succede, e’ tutto in fieri”. (AGI)