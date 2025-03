Filippetti (Pd): “Tacente è la prosecuzione della vecchia amministrazione”

“Taranto ha bisogno di voltare pagine nel segno della coerenza e della credibilità”

“Stupiscono il metodo e il merito con cui Tacente si candida a Sindaco di Taranto. Qualche riga piena di pensieri scontati, privi della concretezza di cui la comunità tarantina ha invece necessità, non può nascondere la realtà: la candidatura di Tacente rappresenta pienamente la continuità con la vecchia amministrazione.” Lo afferma in una nota il segretario provinciale del Pd di Taranto, Anna Filippetti.

“Tacente prova a smarcarsi, ma lo fa male e troppo tardi. Mentre scrive che quella amministrazione aveva esaurito da tempo la sua spinta propulsiva, è ancora il Presidente di una società partecipata nominato proprio dall’ex Sindaco. Per non parlare di tutti gli ex amministratori, che hanno partecipato attivamente anche alla sfiducia ai danni di Piero Bitetti per favorire la nomina di Abbate Presidente del Consiglio e che hanno avuto ruoli di primo piano fino all’ultimo momento utile, e adesso si schierano a sostegno di Tacente che pensa di prendere in giro i tarantini parlando di novità e cambiamento.

Ci chiediamo – prosegue – come mai queste considerazioni critiche non le abbia avanzate prima e non ne abbia tratto per tempo le debite conseguenze. Si sarebbe dovuto dimettere dal suo incarico, come hanno fatto gli esponenti del Partito Democratico. E invece nulla. L’attaccamento alla poltrona è una delle degenerazioni di cui Taranto ha bisogno di liberarsi.

Candidarsi a guidare una comunità richiede affidabilità, che passa anche attraverso rinunce a ruoli, prestigio e indennità. – Conclude Anna Filippetti Taranto ha bisogno di voltare pagina, nel segno della coerenza e della credibilità.”