Ginosa, Orizzonte Democratico promuove il confronto per il campo progressista

L’Associazione traccia la strada per un cammino unitario verso le prossime elezioni comunali, all’evento presenti il Sindaco Parisi, la consigliera Carlucci e la segretaria del PD Surdo

Si è svolta nella presso la Locanda del Pino a Marina di Ginosa, la presentazione ufficiale dell’Associazione “Orizzonte Democratico”. L’incontro ha visto una buona ed attenta partecipazione di cittadini, a testimonianza del vivo interesse del territorio per gli spazi di dibattito, ascolto e progettazione comune. La serata – guidata e moderata con efficacia da Stefano Giove, Direttore de La Goccia – si è sviluppata intorno allo spirito fondante dell’Associazione: «Creare ponti ed abbattere muri». Un richiamo chiaro al superamento dei personalismi e delle divisioni per avviare un cantiere di idee aperto a tutte le sensibilità democratiche e civiche della comunità.

Il confronto ha toccato argomenti centrali per il futuro di Ginosa e Marina di Ginosa, avvalendosi del contributo dei relatori intervenuti quali Antonio Pupino (Responsabile Area Occidentale dell’Associazione Orizzonte Democratico), che ha aperto la discussione illustrando gli scopi dell’associazione, nata per dare voce ai bisogni reali della comunità attraverso l’impegno costante sui temi strategici del territorio. Anche Cataldo Fuggetti (Segretario dell’Associazione Provinciale Orizzonte Democratico) ha sottolineato il valore politico dell’iniziativa, ponendo l’accento sull’importanza di un’azione coordinata e di ampio respiro. Il padrone di casa, il sindaco Vito Parisi con la consigliera Carmen Carlucci e Marilena Surdo, Segretaria del Circolo PD di Ginosa, hanno continuato a confrontarsi sulle prospettive amministrative locali.

Il merito fondamentale dell’iniziativa promossa da Orizzonte Democratico è stato quello di aver gettato le basi per un percorso politico condiviso. Nel corso del dibattito è emersa infatti la comune volontà di proseguire lungo la strada del dialogo costante per la costruzione di un campo progressista solido, coeso e inclusivo: “Ringraziamo i cittadini che hanno accolto il nostro invito dimostrando attenzione ed interesse – commenta la dirigenza dell’Associazione Orizzonte Democratico –. La risposta di questa sera conferma la bontà della nostra scelta: creare un’occasione di ascolto e di confronto sereno. Il nostro obiettivo resta quello di unire e costruire sintesi utili per il paese”.

Un progetto aperto che metta al centro i temi, i contenuti e le priorità del territorio, pronto a presentarsi con un’identità chiara e unita ai prossimi appuntamenti elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale. L’Associazione Orizzonte Democratico ringrazia il moderatore, tutti i relatori intervenuti per la disponibilità al confronto e i presenti, confermando che questo appuntamento segna l’avvio di un percorso di dialogo che proseguirà nei prossimi mesi.