L’iniziativa, che si è svolta ieri, è nata con l’obiettivo di raccontare l’impegno quotidiano dei giovani militanti e aprire le porte di quella che dal 2014 rappresenta la comunità giovanile politica più grande della città a chiunque voglia mettersi in gioco

Riceviamo e pubblichiamo la nota per intero

Gazebo informativo e volantinaggio nelle scorse ore per Gioventù Nazionale, che ha incontrato i cittadini per lanciare ufficialmente la nuova campagna di tesseramento sul territorio. Un’iniziativa nata con l’obiettivo di raccontare l’impegno quotidiano dei giovani militanti e aprire le porte di quella che dal 2014 rappresenta la comunità giovanile politica più grande della città a chiunque voglia mettersi in gioco.



Un primato costruito in oltre un decennio di presenza costante tra la gente, le scuole e le università , alla base del quale c’è una precisa idea di impegno civico, distante dalle logiche del tornaconto personale: “La politica è passione. Può esistere, nonostante tanti esempi negativi, una politica che poco ha a che fare con soldi o con il carrierismo, e molto, invece, con le idee e con i valori”.

L’iniziativa di ieri ha registrato un forte riscontro tra i cittadini di Taranto: numerosi giovani si sono avvicinati con interesse e apprezzamento, affiancati dal sostegno di molti adulti che hanno elogiato la presenza attiva del movimento sul territorio. Un segnale che conferma la volontà di una generazione pronta a impegnarsi in prima persona per cambiare il volto della città e costruirne il futuro.

In foto

Giuseppe Lombardi (Coordinatore Gn Taranto), Niccolò Cervellera (Vice Coordinatore Gn Taranto) e tutti i ragazzi di Gioventù Nazionale Taranto