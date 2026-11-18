di Angelo Nasuto

Il partito: “Quando si è trattato di distribuire le risorse pubbliche per il 2026, dei 36.590 euro di contributi concessi a manifestazioni natalizie, ben 24.990 euro, pari al 68,3%, sono state assegnati ad associazioni con sede fuori la Tebaide”

Italia Viva – Casa Riformista Massafra interviene sul finanziamento delle iniziative natalizie nella Tebaide della Giunta Zaccaro, imputando all’attuale amministrazione una distanza sempre più evidente tra gli slogan elettorali e le scelte amministrative prese dalla compagine di governo della città.

“In campagna elettorale – afferma la nota di Italia Viva Massafra – si parlava di Orgoglio per Massafra. Quando si è trattato di distribuire le risorse pubbliche per il Natale 2026, quell’orgoglio però sembra aver perso la strada di casa”.La nota dà alcuni numeri, definiti eloquenti: dei 36.590 euro di contributi concessi a manifestazioni natalizie, ben 24.990 euro, pari al 68,3%, sono assegnati ad associazioni con sede fuori Massafra, provenienti da Corato, Pulsano, Palagiano e Leporano. Alle nove associazioni massafresi – Kratos Massafra, Terra di Puglia, Comitato Pro Chiatona, I Custodi della Roccia, Pro Loco Città di Massafra, Agorà, Banda Silvio De Fiori, Il Ponte e Vespa Club – vengono invece destinati 11.600 euro. Tra le associazioni più finanziate c’è Voci di Puglia APS-ETS, associazione di Corato, alla quale vengono riconosciuti 20.000 euro per il progetto “Il Castello Incantato”, un progetto annunciato come di grande fascino, il cui contributo però, che da solo supera la somma destinata a tutte le associazioni massafresi, viene ritenuto da Italia Viva eccessivo.



“La questione è ancora più evidente – aggiunge il comunicato – se si considera l’avviso pubblico prettamente rivolto a coinvolgere e valorizzare le realtà che operano sul territorio cittadino. Tale obiettivo appare disatteso”. Anche le modalità con cui sono state selezionate le iniziative meritano per Italia Viva chiarimenti, ponendo all’«insindacabile giudizio dell’amministrazione, su proposta dell’Organo di Vertice», otto criteri di valutazione senza attribuire loro punteggi o pesi specifici e senza prevedere una commissione valutatrice e lasciando alla parte politica la libertà di destinare a un solo soggetto ingenti risorse. “Scelte così rilevanti – chiariscono – nell’utilizzo del denaro pubblico devono essere accompagnate da criteri verificabili e motivazioni trasparenti”.

A tutto questo si aggiunge che nel Natale 2026 le associazioni finanziate passano da 24 a 13. Per gli esponenti di IV questa non è solo una riduzione delle risorse economiche: è un ridimensionamento del coinvolgimento del tessuto associativo cittadino, una parte essenziale della vita della nostra comunità che vive il territorio, organizza eventi, custodisce tradizioni, promuove cultura, sport e aggregazione, grazie al volontariato e alla disponibilità dei propri iscritti. “L’amministrazione Zaccaro – concludono – voleva costruire la proposta politica attorno all’Orgoglio per Massafra, ma davanti a questi numeri, spieghi ai cittadini come quello slogan si possa conciliare con le scelte fatte: gli slogan, alla prova dei fatti, si sono rivelati vuoti”.

