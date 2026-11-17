di Maria D’ Urso

Fino al 31 dicembre resta in vigore il precedente accordo. L’opposizione abbandona l’aula dopo il confronto sulle perdite della municipalizzata

Approvato l’emendamento che mette al riparo, fino alla fine di dicembre, dei tecnicismi del vecchio Contratto di Servizi di Kyma Ambiente. L’ok è arrivato questo pomeriggio in Consiglio comunale, riunitosi in seduta ordinaria a Palazzo di Città. Le assenze del sindaco Piero Bitetti, di Bianca Boshnjaku, Salvatore Brisci, Vincenzo Di Gregorio, Alfredo Spalluto e Giandomenico Vitale (maggioranza), oltre a Emiliano Messina e Rosario Ungaro (minoranza), hanno fatto sì che la seduta si tenesse con diciannove consiglieri presenti.

Sul Contratto di Servizi dell’ex Amiu

Nello specifico, la presidente della Commissione Affari Generali, Patrizia Mignolo (Progetto Civico), ha spiegato che il documento, che disciplina l’organizzazione tecnica ed economica della municipalizzata dell’igiene urbana scadrà il prossimo 31 dicembre. Per questo, l’emendamento, a firma della maggioranza, offre “la possibilità di eliminare dei dati contabili non ancora approvati”, dal momento che il bilancio della municipalizzata non è stato ancora approvato dal Consiglio comunale.

Emendamento che, tuttavia, non convince Massimiliano Stellato (Forza Italia), che accusa la maggioranza e i dirigenti di “continui rimpalli” di responsabilità, perché “l’adempimento avviene a valle di una ricognizione che si fa annualmente in presenza di alcuni indicatori, in questo caso noti per essere negativi”. Qui, gli ha prontamente risposto Gianni Tartaglia (Progetto Civico), a sostegno della collega di gruppo, spiegando che la proposta di delibera “riguarda perdite non ancora accertate”, dal momento che non è ancora noto se “il bilancio di Kyma Ambiente dovesse essere approvato”. Dopo una precisazione tecnica, di Luca Contrario (Pd), il dirigente ha espresso parere favorevole sull’emendamento che di conseguenza è stato votato da tutti i consiglieri rimasti in aula, mentre l’opposizione (Giampaolo Vietri, Tiziana Toscano, Luca Lazzaro, Adriano Tribbia, Checco Tacente, Massimiliano Stellato, Mirko Di Bello e Gregorio Stano) l’ha abbandonata.

Gli altri punti

Sì all’autorizzazione Zes relativa agli spazi da adibire a centro polifunzionale a Talsano, nell’ambito della quale l’Ente civico provvederà alla realizzazione di parcheggi e aree verdi. Semaforo verde, con il voto favorevole di diciotto consiglieri su diciannove, anche all’approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione e la gestione di un’area camper con spazi gioco aperti al pubblico.

Rinviato, perché non ancora esaminato in Commissione, l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Approvati, infine, i debiti fuori bilancio.

