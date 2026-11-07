Kyma Ambiente, bocciato il bilancio 2025: i revisori contestano le svalutazioni

Il collegio sindacale chiede di riscrivere il documento e segnala criticità nella valutazione degli impianti di Statte. Nacci: “Non sono sorpreso, ora la parola passa alla politica”

Kyma Ambiente, il bilancio 2025 finisce sotto la lente dei revisori. Il collegio sindacale ha espresso parere negativo sul documento contabile predisposto dall’amministratore unico Gaetano Nacci, contestando soprattutto le modalità con cui è stata determinata la svalutazione degli impianti di Statte e l’assenza di adeguate giustificazioni nella scelta dei valori. Una posizione che apre nuovi interrogativi sulla situazione economico-finanziaria della società partecipata del Comune di Taranto. Nacci, dal canto suo, non si dice sorpreso e rimette all’amministrazione comunale le successive valutazioni.

Nel dettaglio, il documento firmato dal collegio presieduto da Daniela Borraccino, con Michele Di Fonzo e Luca Vinciguerra, individua diverse criticità nella proposta di bilancio. Tra queste, la contabilizzazione della svalutazione dell’intero complesso impiantistico di Statte, comprendente inceneritore, deferrizzatore e impianto di compostaggio. Secondo l’organo di controllo, non sarebbero stati forniti elementi sufficienti a sostenere l’operazione, né sarebbe stata adeguatamente spiegata la decisione di utilizzare la stima economicamente più bassa tra quelle disponibili. Una scelta che, a giudizio dei sindaci, non rispetterebbe quanto previsto dall’articolo 2427 del Codice civile e inciderebbe sulla corretta rappresentazione dei conti. Il risultato d’esercizio, infatti, potrebbe collocarsi in una forbice compresa tra 12 e 60,5 milioni di euro di perdita.

Le osservazioni non si limitano agli aspetti contabili. Il collegio rileva anche una mancata coerenza tra la relazione sulla gestione allegata al bilancio e quanto deliberato il 26 ottobre scorso da Nacci, che ha formalizzato davanti a un notaio l’attivazione del Codice della crisi d’impresa.

Da qui la richiesta di non procedere all’approvazione del documento e di predisporne una nuova versione. In particolare, l’organo di controllo sollecita una ricostruzione puntuale della svalutazione degli impianti di Statte, chiarendo sia gli importi sia gli esercizi ai quali imputare le relative perdite, con il necessario supporto delle motivazioni. Il parere negativo, viene inoltre precisato, non deriva da dubbi sulla possibilità che la società continui a operare, ma dall’insufficienza delle informazioni disponibili per consentire al Comune, in qualità di socio, di valutare correttamente i risultati economici e le prospettive future dell’azienda.

C’è poi un altro elemento che emerge dalla relazione: la perdita del capitale sociale risulterebbe ormai integrale, a prescindere dall’approvazione del bilancio e dal criterio utilizzato per contabilizzare la svalutazione. Una condizione che, secondo il collegio, rimarrebbe tale anche considerando le diverse ipotesi elaborate dal perito, fatta eccezione per quella più favorevole.

Interpellato sulla vicenda, Gaetano Nacci non manifesta particolare sorpresa per le conclusioni raggiunte dai revisori. «Non mi aspettavo nulla di diverso», afferma, osservando che un eventuale giudizio positivo da parte del collegio sindacale e della società di revisione sarebbe risultato in contrasto con le valutazioni espresse dagli stessi organismi negli esercizi precedenti.

L’amministratore unico richiama poi l’attenzione sugli effetti delle diverse modalità di contabilizzazione. La ricostruzione proposta dal collegio, spiega, porterebbe il risultato economico da una perdita di 12 milioni a una di 62 milioni di euro, senza tuttavia modificare la consistenza negativa del patrimonio netto, che resta inferiore di oltre 35 milioni. Nacci sottolinea inoltre che tutti gli organismi coinvolti hanno messo nero su bianco le rispettive valutazioni, assumendosene le responsabilità. Una situazione che, a suo avviso, rende indispensabili decisioni concrete e interventi di carattere strutturale. In questa prospettiva rivendica la scelta compiuta il 26 ottobre, quando ha avviato il percorso previsto dal Codice della crisi d’impresa.

Infine, Nacci distingue il piano tecnico-contabile da quello delle decisioni strategiche. La corretta rappresentazione delle perdite, sostiene, serve a far emergere una situazione che in passato sarebbe stata mascherata da bilanci apparentemente in equilibrio, mentre si continuava a intervenire con misure limitate e non risolutive. Adesso, conclude, la responsabilità passa alla politica: sarà il Comune a dover indicare la direzione da intraprendere per il futuro di Kyma Ambiente.