Nella nota stampa l’amministrazione comunale respinge la lettura di parte della nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (prot. n. 0280412/2026 del 24 novembre 2026, adunanza del 17 novembre 2026) diffusa dal consigliere Luca Lazzàro

L’assessore al coordinamento strategico dell’azione di governo, governance delle società partecipate e personale, Gianni Cataldino, interviene sulla vicenda relativa all’esposto presentato all’Anac in merito alla presunta incompatibilità dell’ex amministratore unico di Kyma Ambiente, Gaetano Nacci.

Cataldino sottolinea come sia singolare che proprio chi aveva sollecitato l’intervento dell’Anac, ipotizzando una grave incompatibilità, provi a presentare come uno “schiaffo” un atto che, nel merito principale, smentisce la stessa segnalazione. L’Anac ha infatti escluso espressamente qualsiasi ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. 39/2013 in capo all’ex amministratore unico Gaetano Nacci: Amiu S.p.A. (Trani) è una società in house comunale e non regionale, per Servizi Colleferro S.c.p.A. (a maggioranza privata) non ricorre il controllo della medesima Regione e le altre società citate sono interamente private.

Secondo l’assessore, il cuore dell’esposto è stato dunque respinto. Altrettanto forzato è parlare di un conflitto di interessi accertato: l’Anac ricorda di non avere poteri sanzionatori in materia, prende atto dell’assenza di rapporti economici, contrattuali o commerciali tra Kyma Ambiente e le altre società coinvolte (già verificata dagli uffici) e richiama sia il PTPCT adottato a febbraio 2026 sia il Codice Etico vincolante, rimettendo all’ente gli ordinari presìdi preventivi (astensione e segregazione delle funzioni).

Quanto ai rilievi formali sull’art. 20 del d.lgs. 39/2013, Cataldino precisa che il curriculum dell’interessato era già richiamato nel verbale assembleare del 29 luglio 2026 e pubblicato in Amministrazione Trasparente. La pubblicazione e la data di sottoscrizione della dichiarazione (26 agosto 2026) rientrano negli ordinari strumenti amministrativi di verifica, pubblicazione e convalida richiamati dalla stessa autorità (delibere n. 1198/2016 e n. 464/2025), sui quali gli organi competenti stanno già operando. L’assessore ritiene inoltre gravemente scorretto sovrapporre tali adempimenti formali alle valutazioni tecnico-contabili sul bilancio, sugli impianti e sul risanamento aziendale.

Con l’avvio della nuova fase alla guida di Kyma Ambiente S.p.A., affidata a una figura di comprovata esperienza tecnica in aziende pubbliche e crisi d’impresa, Cataldino auspica che sul nuovo amministratore non si rimetta in moto la macchina delle polemiche strumentali. “In questa città spesso si guarda al solito giro di nomi per non cambiare nulla, forse per timori che nessuno ha il coraggio di dire”, evidenzia l’assessore. Cataldino ribadisce infine che l’amministrazione prosegue il proprio lavoro con rigore, legalità e responsabilità, nell’interesse esclusivo di Taranto.