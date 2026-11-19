L’ingegnere, nominato amministratore unico dal sindaco solo qualche mese fa, ha protocollato le proprie dimissioni nel primo pomeriggio

L’ingegnere Gaetano Nacci si è dimesso. L’amministratore unico della municipalizzata che si occupa dell’igiene urbana, nominato lo scorso luglio, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

La notizia arriva a pochi giorni dal Consiglio comunale monotematico sull’ex Amiu, svoltosi il 13 novembre, e dalle tensioni emerse su diversi fronti, a partire dalla situazione dei conti e dalla stesura del bilancio della partecipata. Lo scorso 16 novembre, infatti, i sindacati chiedevano ancora la revoca dell’incarico, mentre all’indomani del Consiglio comunale restava aperta la questione relativa al futuro della società di cui l’Ente civico è il socio maggioritario.