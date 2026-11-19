L’ormai ex amministratore unico affida a una nota le ragioni della decisione e rivendica il proprio operato: “Ho agito nel rispetto delle regole e nell’interesse pubblico. Sindaco persona perbene”

Le dichiarazioni di Nacci non si sono fatte attendere. Come ha riportato in anteprima CosmoPolis, l’amministratore unico di Kyma Ambiente ha rassegnato le dimissioni e ha affidato, a una nota, le ragioni della sua scelta, ripercorrendo i mesi trascorsi alla guida dell’azienda. L’ingegnere non ha risparmiato riferimenti alle tensioni e alle polemiche che hanno accompagnato il suo mandato.

La decisione, comunicata attraverso una nota, arriva al termine di una “profonda riflessione”, maturata – spiega lo stesso Nacci – alla luce delle condizioni che si sono progressivamente registrate nelle ultime settimane e che non avrebbero più consentito di svolgere il mandato con la necessaria serenità, collaborazione e condivisione.

Nel ripercorrere i mesi trascorsi alla guida della partecipata del Comune di Taranto, Nacci sottolinea di aver affrontato sin dal primo giorno, con spirito di servizio e senso di responsabilità, questioni complesse e criticità che affondano le proprie radici anche in un passato recente, ma che sarebbero il risultato di dinamiche, scelte e omissioni stratificatesi nel corso degli anni.

L’ex amministratore unico rivendica il proprio metodo di lavoro, basato sulla necessità di rappresentare la realtà con professionalità e onestà intellettuale, per individuare soluzioni concrete nell’interesse dei cittadini, dell’azienda e della collettività.

Nella nota, Nacci evidenzia inoltre di aver riscontrato una crescente tendenza a individuare responsabilità, a suo giudizio, fuorvianti e di comodo per problematiche che avrebbero origini più lontane e complesse. Le esposizioni debitorie e le difficoltà gestionali, sostiene, sarebbero infatti il risultato di processi determinati da precise scelte e omissioni, che richiederebbero coraggio e capacità di assumersi responsabilità diffuse.

Non mancano riferimenti alle polemiche che hanno accompagnato il suo mandato. Nacci parla di attacchi personali, ricostruzioni infondate e anche diffamanti, che, secondo la sua versione, non avrebbero mai affrontato il merito delle questioni, ma si sarebbero concentrate sulla ricerca di presunti interessi personali, diretti o indiretti, dietro le decisioni assunte.

L’ex amministratore riconosce il valore del confronto pubblico e della critica, considerati elementi essenziali della vita democratica, ma distingue questi aspetti da una contrapposizione sterile, che finirebbe per allontanare l’attenzione dai problemi reali e dalla ricerca di soluzioni.

Nacci interviene anche sulla definizione di “tecnocrate” che gli sarebbe stata attribuita, sostenendo di considerarla non una critica, ma il riconoscimento di un metodo fondato sul rispetto della legge, sulle decisioni basate sui dati e sulla tutela del bene collettivo, senza logiche di appartenenza o convenienza.

Infine, rivendica di aver svolto il proprio incarico nel rispetto delle regole, dei principi di trasparenza amministrativa e del dovere di tutela dell’interesse pubblico. Ringrazia quanti hanno collaborato con lealtà e competenza durante il percorso e rivolge un saluto al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che definisce “una persona generosa e perbene”.