La Lega sceglie Tacente

“Scegliamo un professionista stimato. Sarà il nome giusto per garantire un futuro di sviluppo per la città”

“Sosterremo Francesco Tacente alla carica di sindaco di Taranto alle prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio. É giunto il momento di prendere una decisione chiara ed assumersi le proprie responsabilità, il futuro della città di Taranto viene prima di ogni personalismo; la Lega si associa convintamente alle altre forze politiche, movimenti ed associazioni, rompiamo gli indugi”. Sono affermazioni chiare quelle del sen. Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport a palazzo Madama, del capogruppo della Lega in consiglio regionale, Giacomo Conserva, e di Luigi Laterza, commissario provinciale della Lega a Taranto.

“Francesco Tacente è una persona stimata e conosciuta da tutti a Taranto e provincia, un uomo rispettabile, con un curriculum vitae che non lascia adito a dubbi sulla sua capacità di governo. Tacente è un nome indiscutibile e invitiamo tutte le altre forze politiche a convergere sulla figura di questo professionista serio e stimato. – Affermano – I fatti parlano chiaramente. Ha guidato il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Ctp), i cui bilanci hanno invertito la rotta con la sua guida, il suo passato di cattolico impegnato nel mondo delle professioni è l’emblema del suo impegno limpido, cristallino; la sua vicinanza al mondo dell’associazionismo rivelano la sua presenza nella società civile. – Concludono Marti, Conversa e Laterza – Tacente è il nostro nome e sarà il nome giusto per garantire un futuro di sviluppo per Taranto”.