La situazione è grave ma non è seria

di Maria D’Urso

Riunione di maggioranza su Kyma Ambiente. Il sindaco cade dalle nuvole. Il PD chiede conto del metodo adottato nella gestione amministrativa. La città sembra non avere una guida politica, riconosciuta e riconoscibile, in un momento drammatico della propria storia

A Palazzo di Città si parla. Ci si confronta, si discute e poi? Le soluzioni non arrivano. La politica non sarebbe in grado di fornirle. Com’è accaduto anche oggi pomeriggio, in via Municipio, nella riunione di maggioranza che si è tenuta tra il sindaco Piero Bitetti, i consiglieri e i partiti di riferimento.

Durante il confronto, il Partito Democratico, attualmente la prima forza politica della maggioranza, avrebbe sollevato una serie di questioni legate soprattutto al metodo e alla gestione di alcuni passaggi amministrativi. Tra i temi caldi affrontati, anche quello relativo alla possibile sostituzione di Gaetano Nacci, amministratore unico di Kyma Ambiente, la municipalizzata che si occupa dell’igiene urbana a Taranto. L’ipotesi avrebbe dato vita a un’animata discussione, nel corso della quale il primo cittadino avrebbe chiesto proprio ai dem di indicare un nome per l’eventuale successione. Bitetti avrebbe inoltre affermato di non sapere nulla di un eventuale passaggio dal notaio da parte di Nacci, facendo emergere una vicenda che, a quanto pare, non sarebbe stata ancora chiarita all’interno della stessa maggioranza.

Il confronto si sarebbe concluso, dunque, senza esiti concreti, facendo emergere ancora una volta interrogativi e distanze. Anche di fronte a questioni politicamente rilevanti, la maggioranza sembra faticare a individuare una linea condivisa e a trasformare il dibattito in scelte operative. Si discute, ma il punto resta sempre lo stesso: chi governa deve anche decidere. E a Palazzo di Città, al di là delle riunioni e dei confronti, continua a mancare una guida politica capace di indicare una direzione, assumersi le responsabilità e dare risposte alla città.