L’Italia chiamò

Le prossime Politiche. La destra tarantina. L’epopea di Scipione l’Africano. Tutti in fila per staccare un biglietto che conduca a Roma. Prepariamoci ad un altro giro di giostra

La destra tarantina s’è desta. Dell’elmo di un seggio (nel prossimo Parlamento), s’è cinta la testa. Le consultazioni hanno questo di miracoloso. Di unico e raro: rendono tutti dei provetti Scipione l’Africano. Il condottiero romano che sconfisse il cartaginese Annibale. L’eroe della seconda Guerra Punica richiamato da Goffredo Mameli nel canto degli italiani. In questa circostanza, però, l’avversario d’abbattere è all’interno. Non ci guarda – e ci sfida – da fuori. Da un luogo altro. La posta in gioco è nei partiti, nella comune militanza, nel compagno che ti siede affianco. Nel riempire le fila di questo o a quel capo bastone. Chi si candiderà in Fratelli d’Italia? Chi lo farà con Forza Italia? Con la Lega? Complice la nuova legge elettorale, gli uscenti non sono più cosi sicuri di conservare il posto. Di staccare un biglietto di sola andata per Roma. La candidatura andrà guadagnata, sudata, cucita sopra la propria maglia.

Il partito della premier, in Puglia, vive il dualismo tra Fitto e Gemmato. Nessuno dei due è Tatarella, per questo la destra perde regolarmente le consultazioni regionali da vent’anni a questa parte. Le candidature andranno, comunque, ripartite in quota parte tra i fedelissimi dell’uno e dell’altro. Del sottosegretario alla Salute e del vicepresidente della Commissione europea. Rischiano la senatrice Nocco, che a Taranto si è vista con il binocolo in questi anni. Rischia l’onorevole Maiorano. In ascesa le quotazioni del consigliere regionale, Perrini. Su tutti aleggia la figura del commissario dei Giochi, Ferrarese, che ha già dichiarato di non essere interessato a promozioni nel prossimo Parlamento.

In Forza Italia la partita riguarda l’uscente De Palma e il consigliere regionale Di Cuia. Il primo ha fissato la linea della palma all’altezza di Ginosa: la sua municipalità. Sovvertendo la geografia amministrativa dei territori, ha ridotto Taranto in un comune periferico del paese capoluogo di provincia Ginosa. Altro che linea della palma raccontata da Sciascia. Di Cuia è alla sua seconda legislatura in Consiglio regionale, aspira ad un seggio romano. Ha voti suoi, particolare non trascurabile per una legge elettorale che ha reintrodotto le preferenze.

La Lega è rimasta al Patto di San Basilio. Ha una visione pantagruelica della politica. Tra una pietanza e l’altra, potrebbe puntare da “Palagiano con furore” sul consigliere Scalera. Statene certi: cambierà tutto, ma non succederà niente. La destra tarantina s’è desta. Smarrito l’elmo di Scipio, si sentono tutti Scipione l’Africano.