Massafra, caos in FdI

di Angelo Nasuto

Attivisti e referenti locali contro i dirigenti provinciali e regionali dello stesso partito. A pochi mesi dalle elezioni, per il rinnovo del Consiglio comunale, avanza la confusione più disarmante. Nessuna ingerenza e’ ben accetta per l’indicazione del candidato sindaco

Il centrodestra massafrese è giunto ad un bivio. Nell’ultima riunione di lunedì sera i vertici locali del partito che capeggia la coalizione e cioè Fratelli d’Italia, hanno stilato un documento firmato da tutti gli esponenti, in cui si dichiara espressamente la contrarietà al metodo di scelta del candidato sindaco esterno. E dunque il no deciso formulato in tale maniera costituisce un netto rifiuto alla candidatura di Emanuele Fisicaro.

Il riconosciuto professionista era stato selezionato dai vertici regionali e provinciali di FdI e delle altre forze politiche della coalizione come proposta a primo cittadino per la competizione elettorale, per superare la mancanza di accordo tra le varie anime del centrodestra. Le quali pretendevano di avere ognuna l’ultima parola sulla scelta del candidato sindaco senza giungere ad una decisione definitiva. In questa maniera la decisione è stata per così dire imposta dall’alto alle sezioni di partito massafresi e proprio per questo metodo adottato è stata rigettata dal documento stilato l’altra sera.

Tutte le forze politiche ci tengono però a chiarire che questa presa di posizione non è un dire no alla persona di Fisicaro, stimato da più parti nella società civile, ma è un porsi in contrasto alla modalità di decisione presa e calata dall’alto. Nonostante i chiarimenti di rito che risultano imprescindibili per un garbo ed il rispetto che si deve ad un professionista, tale documento diventa un deciso stop alla candidatura del docente universitario di diritto tributario, già ufficiali della Guardia di Finanza. Questo presume una realtà già ben definita nei giorni scorsi: tutti i partiti del centrodestra vorrebbero come candidato sindaco una figura che emerge dalle sezione partitiche.

Questa situazione pone la coalizione davanti ad una scelta decisiva, come fermarsi ad un bivio decisionale importante: o le segreterie provinciali e regionali si mostrano sensibili al documento firmato, con conseguente apertura per una nuova candidatura tutta politica.

Oppure si annunciano tempi duri per un centrodestra destinato a perdere pezzi che fuoriuscirebbero dal centro e verso il centro. In soldoni pezzi di questa coalizione uscirebbero in maniera definitiva da questo raggruppamento per dare vita al grande centro, come già ampiamento anticipato avantieri da un ulteriore nostro articolo. Un grande centro annunciato ben saldo ed in grande spolvero, pronto a sparigliare il pronostico e conquistare quatto quatto Palazzo di Città. Sulla situazione nei prossimi giorni sono attesi altri sviluppi e novità.