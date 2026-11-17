di Angelo Nasuto

Sono 32 le pagine di analisi sulla gestione del Comune di Massafra: fotografano con severità il periodo amministrativo nel triennio 2021/2024 e pone criticità strutturali che oggi interpellano direttamente anche l’attuale esecutivo

“Un documento pesantissimo, rimasto finora in un cassetto, che certifica quanto denunciamo da anni sulla gestione finanziaria e amministrativa del nostro Comune”. Con queste parole Teresa Errico, presidente dell’associazione “A.P.P.R.O.D.I. – Osservatorio del territorio” e già consigliera comunale di opposizione in quegli anni, rompe il silenzio sulla deliberazione n. 168 della Corte dei Conti, pubblicata circa un mese fa. La Errico pensava bene che qualcuno al suo posto, ricoprendo determinati ruoli all’interno dell’amministrazione, si facesse portavoce di questo documento. Invece nulla; e allora è intervenuta per esplicitare le gravi mancanze degli anni recenti.

Il documento dei magistrati contabili, 32 pagine di analisi puntuale sulla gestione del Comune di Massafra, fotografa con severità il periodo amministrativo nel triennio 2021/24, ponendo criticità strutturali che oggi interpellano direttamente anche l’attuale esecutivo. Nel dispositivo finale, la Corte dei Conti accerta soltanto una «parziale adeguatezza» del sistema di controlli interni dell’ente. I numeri riportati sono eloquenti: in quegli anni sono state rilevate ben 195 irregolarità amministrative (nel dettaglio: 63 nel 2021, 79 nel 2022 e 53 nel 2023).

A questo si aggiunge un vizio di forma e di sostanza che si trascina da oltre un decennio nell’ente comunale: il regolamento sul controllo interno risulta infatti fermo al 2013. “Si tratta di un rilievo – ha sottolineato Errico – evidenziato dalla stessa Corte già nel 2019, senza che nulla cambiasse. Oggi comunque la palla passa inevitabilmente all’attuale amministrazione, che ha l’obbligo di recepire le prescrizioni dei giudici contabili e aggiornare finalmente regole obsolete da 13 anni”. Un passaggio delicato riguarda la tenuta finanziaria dell’ente, richiamata alle pagine 21 e 22 della deliberazione: nel triennio 2021-23, gli squilibri di parte corrente, ovvero il divario tra le entrate correnti e le spese di tutti i giorni (stipendi, bollette, manutenzione stradale, servizi sociali), sono stati ripianati solo attingendo dalla quota libera di avanzo di amministrazione (oltre 2 milioni e 200 mila euro).

“Per usare una facile metafora – spiega la presidente di A.P.P.R.O.D.I. –, è come se una famiglia non riuscisse a pagare le bollette con lo stipendio mensile e fosse costretta a intaccare di continuo i risparmi messi da parte. Il rischio concreto – aggiunge – una volta esaurito tale tesoretto, è che il Comune sia costretto a tagliare i servizi essenziali o ad aumentare ulteriormente le tasse a carico dei cittadini”. Oltre all’analisi tecnica, l’intervento della Errico assume i contorni di una netta presa di posizione politica, sia in rivendicazione del lavoro svolto in passato, sia come stoccata agli attuali banchi della minoranza. “Non amo dire noi ve l’avevamo detto, ma questa deliberazione – conclude la Errico – rappresenta la sintesi esatta delle battaglie che Lista Santoro all’opposizione ha portato avanti in quegli anni. Mi sorprende che a oltre un mese dalla pubblicazione nessuno abbia sentito il dovere di informare la cittadinanza”. Domande finali: ma che stanno facendo gli attuali consiglieri di opposizione? E l’attuale maggioranza conta di proseguire su questa linea? Domande legittime, che fanno molto pensare…..